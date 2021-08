Ile Maurice: Congomah - Des travaux d'infrastructure d'un montant de Rs 17,2 millions démarrent suite à un effondrement

communiqué de presse

D'importants travaux d'infrastructure, d'une valeur estimée à Rs 17,2 millions, ont débuté le long de Leckraz Lane, à Congomah, suite à un effondrement, le 28 juillet 2021, d'un tronçon de route en raison d'importantes fissures. Les travaux qui seront réalisés comprennent la construction d'environ 250 mètres de murs de soutènement en béton armé, ainsi que la construction de 300 mètres de drains et de travaux routiers connexes. Le projet devrait être achevé en décembre 2021.

Ce matin, le ministre des Infrastructures nationales et du Développement communautaire, M. Mahendranuth Sharma Hurreeram, accompagné du ministre de l'Énergie et des Services publics, M. Georges Pierre Lesjongard, a effectué une visite des lieux, le long de Leckraz Lane, pour faire le point sur les travaux en cours. Les membres de l'assemblée nationale, Mme Subhasnee Luchmun Roy et Mme Marie Joanne Sabrina Tour, ainsi que d'autres parties prenantes étaient également présents pour la visite.

Dans une déclaration, le ministre Hurreeram a rappelé que suite à l'effondrement d'un mur en béton le long de Leckraz Lane, qui relève de la responsabilité du conseil de district de Pamplemousses, le disaster committee s'est réuni pour faire le point sur l'ampleur de la situation et mettre en œuvre des actions correctives immédiates.

Leckraz Lane, a observé le ministre, existe depuis 1984 et les murs en béton le long de cette ruelle ne sont pas solides et sont vieux. Un contrat a été attribué sous un accord-cadre pour les travaux de construction sur le site et les évaluations appropriées seront effectuées, a-t-il souligné. En outre, des drains seront construits sur le site compte tenu de la topographie de la zone et par conséquent la route sera correctement construite pour la sécurité et le confort des habitants, a-t-il annoncé. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la vague de développement des infrastructures entreprise dans tout le pays, a-t-il ajouté.

Le ministre Lesjongard, pour sa part, s'est dit satisfait que tous les partenaires aient agi rapidement pour résoudre ce problème à Congomah. Les autorités ont toujours agi promptement dans les cas où la sécurité des habitants pouvait être compromise, a-t-il souligné. Il s'agit d'un projet de grande envergure qui, une fois achevé, permettra de sécuriser la route, a-t-il déclaré.

La députée Mme Tour a salué l'intervention rapide des autorités pour assurer la sécurité des habitants de Leckraz Lane et a souligné la collaboration des bénévoles et des autres parties prenantes pour évacuer et sécuriser la zone.

Quant à la députée Mme Luchmun Roy, elle a fait remarquer qu'une somme d'argent considérable a été votée pour les problèmes de glissements de terrain et d'inondations et a exprimé sa gratitude au Premier ministre et au ministère des Finances, de la Planification et du Développement économiques, dans cet effort visant à assurer la sécurité des citoyens.