Cote d'Ivoire: Le ministre Vagondo Diomandé aux nouveaux gendarmes de Toroguhé - "Mériter la confiance placée en vous"

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé a invité les élèves sous-officiers de la deuxième année de l'école de gendarmerie de Toroguhé à mériter la confiance placée en eux par leur engagement total et leur détermination à répondre avec efficacité aux défis actuels notamment la lutte contre le terrorisme.

Il s'exprimait ainsi le jeudi 05 août 2021 à l'occasion de la double cérémonie de baptême de promotion et de prestation de serment de l'école de gendarmerie de Toroguhé.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé a, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima invité les 401 nouveaux gendarmes de la promotion du Mch Ehouman Benié Franck, à défendre de jour comme de nuit, en ville comme en campagne l'intégrité du territoire national. «Vous venez de prêter serment devant la nation ainsi que vos parents, ils vous appartiennent de mériter la confiance placée en vous par votre engagement total et votre détermination à répondre avec efficacité aux défis actuels », a-t-il dit.

Le ministre Vagondo Diomandé a également procédé au baptême de la première promotion de la 22e promotion de l'école de gendarmerie de Toroguhé du nom de MDL Koné Adama, tombé à Kafolo en mars 2021. Cette promotion compte 544 élèves sous-officiers dont 24 jeunes filles.

« Votre promotion portera le nom du maréchal des logis (MDL) Koné Adama tombé en mars à Kafolo, lors d'une attaque des djihadistes. Il s'est vaillamment battu contre les agresseurs malheureusement, il a été mortellement atteint par les balles de l'ennemi. C'est donc un soldat courageux, un soldat affable et loyal », a soutenu Diomandé.

Pour le ministre, la meilleure façon de rendre hommage au MDL défunt, c'est de faire en sorte que son nom soit pérennisé. Face aux grands défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face à savoir le terrorisme, l'orpaillage illégal, le ministre a rassuré l'ensemble des populations que les forces de défense et de sécurité joueront entièrement leur partition en défendant avec courage l'intégrité de la Côte d'Ivoire et en veillant constamment sur la sécurité des populations ainsi que de leurs biens. « Cela nécessite chères populations votre adhésion et votre collaboration pleines et entières », a-t-il insisté.

Enfin, il a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au président Alassane Ouattara, Chef suprême des armées pour l'intérêt particulier qu'il accorde à la modernisation de cet outil de défense. L'école de Toroguhé a formé à ce jour 11 819 sous-officiers et contribué au renforcement des capacités de 150 officiers depuis 2019. Elle abrite depuis trois ans un camp commando, 1265 commandos sous-officiers et officiers y ont été formés pour renforcer les effectifs de la gendarmerie nationale ivoirienne note-t-on..