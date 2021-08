Congo-Kinshasa: Kinshasa - Denise Nyakeru Tshisekedi redonne le sourire à Naomie et Abigaël

La Présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République a reçu, à tour de rôle, Naomie, une fillette qui a été victime des graves brûlures dans un accident survenu à Kinshasa et Abigaël dont un bras a été tordue lors d'une manifestation contre l'insécurité à Beni au Nord-Kivu.

Ces deux filles ont bénéficié, chacune, des faveurs de l'épouse du Chef de l'Etat, le jeudi 5 août dernier.

Naomie, âgée de 6 ans, est une petite fille espiègle et pleine de vie. Sa vie a totalement basculée il y a quelques années lorsqu'à la suite d'un malheureux accident domestique, elle s'est retrouvée brûlée au 3ème degré au torse, à l'épaule gauche, au cou et surtout sur la partie gauche de son visage. En conséquence de ces brûlures, son cou et son épaule gauche étaient désormais collés par la peau, occasionnant un grave handicap pour la pauvre Naomie.

C'est lors d'une visite au Camp Tshatshi, à l'occasion des fêtes de Noël 2019, que la Première Dame, présidente de la Fondation, qui y rencontrait les enfants des militaires, a fait la connaissance de Naomie. Touchée et émue par ce cas, celle que les congolais appellent affectueusement «Maman Denise» a enjoint sa Fondation de prendre en charge le cas de Naomie.

Ainsi dit, à travers un travail conjoint des partenaires de la FDNT et de ses consultants médicaux, Naomie a pu être évacuée vers les Emirats Arabes Unis cette année, où elle est partie avec son père et les médecins de la FDNT pour être prise en charge par une équipe spécialisée dans la réparation plastique ou chirurgie plastique. Naomie a été opérée avec succès, la délicate opération chirurgicale visant à séparer son cou et son épaule a été un succès, par la suite une greffe de peau a été effectuée sur elle avec succès.

Cette opération qui a redonné espoir et goût à la vie à Naomie et à sa famille, a été le fruit d'un travail et d'une attention toute particulière accordée à ce cas par la FDNT. Naomie et sa famille ont été reçus en audience par la Première Dame, ils tenaient à la remercier de tout cœur pour cette intervention salvatrice.

La présidente de la FDNT a été très émue de revoir Naomie si joyeuse et si joueuse.

Par ailleurs, Abigaël est de la ville de Beni, au Nord-Kivu. Lors d'une manifestation contre l'insécurité dont elle avait pris part, en compagnie de ses condisciples, Abigaël avait été victime d'un accident où elle s'en est sortie avec un bras tordu. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son séjour dans cette partie Est de la RDC, l'a reçu dans leur Beni natal, et a ordonné son évacuation à Kinshasa pour des soins appropriés.

Aujourd'hui, Abigaël a eu le privilège d'être reçu par la Première Dame avec qui elle a partagé son sourire recouvré. La famille d'Abigaël n'a pas cessé de manifester sa reconnaissance à l'égard du couple présidentiel, pour leur implication dans la prise en charge médicale et autre accordée à leur enfant.