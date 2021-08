Gabon: L'éducation financière proposée aux populations par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla

Les crises économiques, financières et sanitaires ont considérablement changé les habitudes de nombreuses sociétés à travers le monde. Comment y faire face ? Là est toute la question.

L'éducation financière est l'une des solutions proposées à travers des séminaires de formations par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid. Le dernier en date, 07 août 2021 à la Chambre de Commerce de Libreville.

Ils sont nombreux, les participants qui ont répondu présents au séminaire de formation sur le "Programme d'éducation financière". Un programme lancé par Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid pour venir en secours de ceux dont les finances sont au rouge ; donner des astuces de comment sortir du surendettement , comment multiplier des sources de revenus et surtout comment devenir millionnaire . L'initiative part d'un constat. "Nous avons un jour été contactés pour venir en aide à X ou à Y. L'objectif est d'aider ces personnes à être autonomes financièrement" souligne t-elle.

Elle explique qu'elle a lancé cette session d'intéressement au "programme d'éducation financière" pour favoriser l'inclusion financière et économique de toutes les couches de population. "Il est question de leur donner des rudiments pratiques"fait-elle savoir. "Pour attendre la liberté financière, il y a un certain nombre de principes ,de concepts dont l'intelligence financière" poursuit-elle.

Avec un ton pédagogique, des mots justes, la Présidente l'Ong FinanceSolid fait savoir aux participants que l'un des principes en liberté financière, "c'est de travailler très dur et intelligemment pour qu'après, l'argent puisse travailler pendant que l'on dort".

Prenant la parole, Pépécy Ogouliguendé, Présidente de l'Ong Malachie, a elle aussi, édifié l'assistance. Pour elle, l'argent est quelque d'important dans la vie de tout un chacun. Aussi, explique t-elle, 80% de réussite relève du plan spirituel, psychologique, mental. Elle a exhorté les uns et les autres à avoir une connexion spirituelle avec ce que l'on fait et appelle l'auditoire à avoir non seulement l'intelligence foncière, mais intellectuelle.

Ayant pris part à ce séminaire de formation ,Claire Geraldine Mamfoumbi a apprécié cette rencontre à sa juste valeur. Elle dit avoir beaucoup appris. De cette plus-value, elle promet en faire bon usage et surtout, de la partager avec les autres n'ayant pas eu l'opportunité d'y assister.

Pour rappel et à des fins utiles, Gwenaëlle Simbi, épouse Marat Abyla, Présidente l'Ong FinanceSolid est Coach en finance. Elle est détentrice d'un MBA en Audit,Management du Risk et des Assurances, ainsi qu'un Master 2 en Finances et Gestion de patrimoine. La Présidente de l'Ong FinanceSolid est une Risk Analyst pour une banque de financement à Paris depuis plusieurs années.