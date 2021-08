Congo-Brazzaville: Education - Le personnel enseignant de l'école inclusive en recyclage

Les éducateurs du Complexe scolaire Emmaüs, situé à Kintélé, ont débuté le 2 août dernier la formation sur le thème « Pour une école inclusive de qualité, renforçons nos capacités dans l'innovation de nos méthodes et outils pédagogiques » dans le département du Pool.

La formation est organisée du 2 août au 23 septembre dans le cadre de la deuxième session annuelle de recyclage. L'objectif est de permettre aux enseignants d'être des transcripteurs capables pouvant accompagner les candidats aux différents examens d'Etat. Elle vise à rapprocher la méthodologie de l'enseignement du français et des mathématiques à l'Institut national des aveugles du Congo et dans les écoles traditionnelles.

La deuxième session annuelle de recyclage se focalise sur la transcription du braille et de l'enseignement des mathématiques. Elle fait suite à la précédente organisée en 2020, sur l'approfondissement de l'étude braille et de l'enseignement du français. Au total, vingt-et-un enseignants prennent part à cette formation. Les enseignements seront donnés par plusieurs facilitateurs.

Parmi eux, l'inspecteur Jonas Diansatou, enseignant chercheur à l'Institut national de recherches et d'actions pédagogiques. Il explique à cette occasion que leur tâche sera de former les éducateurs au maniement du Nouvel Horizon d'Afrique par niveau composé d'un manuel, d'un guide pédagogique et d'un cahier d'activités par niveau.

Le président de l'association « Viens et Vois », Emerson Massa, a énuméré les trois grandes actions du projet dans son allocution lue par le vice-président de l'association, Dieudonné Mbimi. Il s'agit de la construction et de l'aménagement des structures, du recrutement des enseignants et de la formation. Par ailleurs, il a annoncé l'installation de la centrale électro-solaire et l'acquisition d'une unité de transcription et d'impression braille dans les tout prochains jours. « Cette imprimerie fera de notre organisation un partenaire stratégique pour les ministères de l'Enseignement et des Affaires sociales », a-t-il indiqué.

De son côté, Ferdinand Ndila, enseignant et participant, explique qu'il a subi une formation en braille considérée comme initiale par les facilitateurs avant d'opter pour les classes inclusives. Les enseignements reçus à cette occasion, poursuit-il, ont servi de témoignage permettant de formuler la doléance sur l'utilisation d'une machine de transcription et l'approfondissement des connaissances en mathématiques en version braille.

Borginelle Ikonindoue renchérit que les formations annuelles de recyclage organisées pendant les vacances leur permettront de résoudre les difficultés rencontrées dans l'apprentissage des apprenants.