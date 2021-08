Congo-Kinshasa: V.Club - Flou artistique dans les transferts des joueurs

Le transfert du latéral gauche Ernest Luzolo Sita de V.Club à Mazembe a mis en lumière des faits jusque-là insoupçonnés dans le football congolais.

Le joueur dont le contrat n'était apparemment pas à son terme s'est retrouvé à Lubumbashi, sans l'autorisation de V.Club, pour parapher un contrat. Ce départ du latéral international congolais vers Lubumbashi a suscité du remous au sein de la famille vert et noir, ainsi que d'autres départs survenus à la fin de la saison. Indexé par V.Club au regard des déclarations dans la presse de son manager Yves Diba, le manager du TP Mazembe de Lubumbashi, Frédéric Kitengie Kikumba, est passé, le 8 août, sur les ondes de Top Congo FM pour donner sa version des faits et surtout faire des révélations.

« Pourquoi vous nous accuser d'avoir fait signer un joueur sous contrat avec V. Club ? Il faut que nos amis de V. Club expliquent bien les textes à leurs supporters. J'ai parlé avec Yves Diba et je lui ai expliqué que plus de dix-sept joueurs de V.Club sont enregistrés au nom de Mme Esther Kumba. C'est elle qui négocie tous les transferts avec tous les clubs désireux de solliciter un athlète. Il est écrit noir sur blanc que chacun de ses joueurs peut signer avec un autre club quand bon lui semble », a sans ambages déclaré Frédéric Kitengie.

Et selon des révélations, Esther Kumba serait l'épouse du général Gabriel Amisi Kumba, alias « Tango Four », le précédent président de coordination de V.Club, qui a laissé son tablier à Bestine Kazadi, fille de l'ancien dignitaire du club, feu papa Kazadi. Et Esther Kumba négocierait et toucherait tous les dividendes des transferts des joueurs de V.Club récemment transférés au pays et à l'étranger, affirme-t-on. C'est à croire que l'ancien président aurait gardé une mainmise sur l'effectif du club. L'on se rappelle que lorsqu'il était aux commandes de V.Club, il avait déclaré une fois en conférence de presse qu'il continuera à transférer les joueurs et à acquérir d'autres.

Continuant sa défense sur cette affaire, le manager des Corbeaux de Lubumbashi a laissé entendre que Mazembe ne prend pas ces joueurs à titre gratuit. « Nous recrutons nos joueurs dans la procédure normale parce que ces opérations se font en accord avec la Fédération congolaise de football association qui connaît bien Mme Esther Kamba », a argué Frédéric Kitengie.

La découverte de ce mode de transfert des joueurs est naturellement au cœur d'un conflit qui secoue V.Club depuis peu, de sorte que le comité suprême du club s'est saisi de la situation en suspendant la direction du club, dans l'optique d'organiser une assemblée générale extraordinaire élective de manière à renouveler les choses au sein de l'équipe.