Congo-Brazzaville: 24 équipes en lice de la 3e édition du tournoi Ouenzé Lisanga

Le député de la première circonscription électorale de Ouénzé, Juste Désiré Mondelé, a lancé le 7 août, au terrain du CEG Lheyet Gaboka, la 3e édition du tournoi Ouenzé Lisanga, une compétition qui réunit les jeunes autour du football.

Vingt-et-quatre équipes de football participeront du 8 au 20 août à cette compétition qui renforce, selon son initiateur, le vivre ensemble, la cohésion sociale, le respect des autres et l'entraide au sein de la population. Reparties dans six groupes de six, les différentes équipes inscrites à cette édition devront donner le meilleur d'elles-mêmes afin de chercher à terminer au podium.

Après avoir circonscrit le contexte de la compétition, Juste Désiré Mondélé a invité les athlètes à manifester l'esprit de fair-play. « Ouenzé Lisanga c'est le rassemblement des enfants de Ouenzé. De la poussière de Ouenzé, nous avons sorti d'excellents joueurs qui brillent au niveau international. Nous sommes là pour nous amuser, il faut que le fair-play règne durant la compétition. Respectons les décisions des arbitres parce qu'au finish, nous serons tous gagnants puisque chaque équipe recevra des kits sportifs », a -t-il indiqué.

Les équipes qui participent à ce tournoi viennent des différents quartiers de Ouenzé1. Elles s'affronteront dans cinq terrains dont Saboukoulou, X-Oil, Pierre Tsiété, le Lycée 5 février et le CEG Lheyet Gaboka. Il s'agit de Mounganga, Vasco De Gama, Base 4G, Bana Marakana, Moundélé Ngoulou, AJDE, Club 57, Galienie Sport, les Irakiens, Jiane Vialle, AS Bomoko, Dieu d'Amour, Ewawa 4 mars, Quartier Sick, St Michel Paolo, Etoile de Ouenzé, Sans frontière, AS Santé, Wakanda, AS Dépôt, 42 ans, Quartier unis et bien d'autres. Pour officialiser le lancement de cette compétition, un match d'exhibition a opposé Monganga à Moundelé Ngoulou. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge.

Les habitants déterminés à rendre propre leur quartier

Peu avant le début du tournoi de football, Juste Désiré Mondelé a lancé l'opération « Ouenzé Bopeto », une activité qui permettra aux populations de ce quartier d'assainir régulièrement leur durant un mois. Le marathon contre l'insalubrité dans la première circonscription électorale de Ouenzé durant les 30 prochains jours, c'est-à-dire le 7 septembre, date à laquelle Juste Désiré Mondélé fera le bilan. Le député de Ouenzé 1 et initiateur de cette initiative citoyenne a saisi l'occasion pour inviter les habitants de Ouenzé de nettoyer, de façon quotidienne, leur parcelle, ruelle et autres espaces publics.