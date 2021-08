Madagascar: Pétanque - Atsimondrano se dote d'un grand boulodrome

Le député Andry Ratsivahiny a touché le coeur des boulistes d'Atsimondrano avec ce nouveau boulodrome « manara-penitra ».

La pétanque malgache vient de franchir un nouveau palier avec ce boulodrome Fitaratra à Atsimondrano. Un beau complexe qui est le fruit d'un travail acharné de la part du député élu dans cette localité. « Cela est conforme au Velirano du président Andry Rajoelina de mettre ce genre d'infrastructure à la disposition de la jeunesse malgache en général et pour la pétanque en particulier », confie avec une joie non feinte le député Andry Ratsivahiny qui va procéder à l'inauguration en grande pompe du boulodrome. Une cérémonie qui sera placée sous le patronage du président de la République en personne et en présence du ministre des Sports, Tinoka Roberto, ainsi que du gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka.

Cela se fera les 20, 21 et 22 août prochains lors d'un Festival de la pétanque. Les hautes personnalités ouvriront la journée du 20 août par un tournoi VIP en triplettes. La même formule que le festival avec toutes les catégories allant des séniors, hommes et dames, aux juniors et vétérans. Pour pimenter les débats, Andry Ratsivahiny aidé par ses partenaires, a opté pour une inscription gratuite. Mais les prix seront assez conséquents pour bien marquer le caractère festif de l'événement.