Madagascar: Soul malgache - Tovo J'hay revient au Karibotel

La star du milieu des années 2000 est toujours prête à en découdre en 2021. Tovo J'hay est une figure emblématique de la musique populaire malgache du début des années 2000. Après avoir rempli les salles de concert du pays pendant plusieurs années, l'artiste s'est mis à l'écart pendant un long moment.

Et pourtant, il n'a jamais abandonné la musique. La preuve, on a quand même compté quelques cabarets et showcases de Tovo J'hay ces derniers temps. Aujourd'hui, il continue sur sa lancée et annonce un concert au Karibotel du domaine Manerinerina Ambohibao, cette semaine. Le chanteur charismatique et sa soul seront à l'affiche d'un show ce dimanche 15 août 2021, avec en invités les chanteuses Sarah Koloina et Safidy.

Le spectacle est prévu débuter à 15h. Un rendez-vous que ne manqueront certainement pas les nostalgiques de Teny Mamy et les autres tubes du chanteur qui ont cartonné au hit-parade de Madagascar. Et bien évidemment, pour couronner le tout, les organisateurs de l'événement ajoutent quelques bonus pour ceux qui comptent y assister : barbecue, snacks, photobooth, etc. Les tickets d'entrée à l'événement sont d'ores et déjà disponibles, mais les places peuvent aussi être achetées le jour-J à l'entrée. Avis donc aux amateurs de soul made in Madagascar.