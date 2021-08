Madagascar: Protection de l'environnement - Déploiement du projet Kopakelatra en dehors de la ville d'Antananarivo

La STAR poursuit ses actions pour sensibiliser et initier les populations à la protection de l'environnement à travers les tournées périodiques. Sabotsy Namehana, Itaosy, Imerintsiatosika et Arivonimamo ont été les zones visitées durant le mois de juillet.

Le projet Kopakelatra est de plus en plus connu dans la Grande-Île. Cette fois, il a initié un événement avec deux concepts différents dans quatre lieux, durant le mois de juillet. « Chaque semaine, une localité a accueilli l'événement pour une journée. La tournée STAR a débuté à Sabotsy Namehana le samedi 10 juillet, Itaosy a ensuite pris le relais le samedi 17 juillet, Imerintsiatosika le samedi 24 juillet et enfin la tournée s'est terminée à Arivonimamo le vendredi 30 juillet dernier. Afin de sensibiliser et initier les populations de ces villes à la protection de l'environnement, les matinées de la tournée STAR ont été consacrées uniquement à la conscientisation écologique du grand public avec Kopakelatra. Une animation a été mise en place pour sensibiliser la population à la collecte de bouteilles en plastique pour les ramener dans le bac à collecte mis à disposition pour l'événement », ont indiqué les promoteurs du projet.

Sensibilisation. Pour réussir ses actions, Kopakelatra a lancé un concept simple avec un goodies offert à partir de 2 bouteilles ramenées. Pour cette première présentation du projet en dehors de la grande ville d'Antananarivo, l'événement a attiré plus de 900 participants sur les quatre lieux avec une collecte totale de plus de 16.000 bouteilles PET, soit près de 450 kg de déchets PET. « Un petit pas vers un grand déploiement, Kopakelatra s'étend petit à petit en dehors d'Antananarivo. La tournée STAR du mois dernier a marqué le début de l'extension du projet à l'échelle nationale », ont déclaré les responsables du projet. Par ailleurs, l'après-midi de chaque journée a été accompagnée par THB, la marque emblématique de la STAR. Un rendez-vous attendu par les adeptes de la marque avec une animation-vente mise en place avec un bar mobile. Le « Soa ny fiarahantsika » de THB était également au rendez-vous pour ravir les consommateurs sur place. Jusque tard dans la soirée, l'animation s'est déroulée dans une ambiance festive et dans le calme sous la surveillance des forces de l'ordre mobilisées uniquement pour l'événement. Enfin, la tournée STAR visitera bientôt le bord de mer pour marquer la période des vacances et ravir les vacanciers, selon ses promoteurs.