Madagascar: Festival « Tôlopandragna » - Une activité socio-culturelle et économique à Fénérive-Est

La ville de Fénérive-Est accueillera le festival Tôlapandragna les 3, 4 et 5 décembre prochains. Initié par l'association JIRO, ce festival contribue au développement socio-économique et culturel de la région Analanjirofo par la valorisation de la culture et des traditions betsimisaraka ainsi que ses atouts historico-touristiques. Compte tenu de sa localisation géographique,

Fénérive-Est est une ville de passage pour la plupart des gens qui fréquentent cette région du girofle. C'est la raison pour laquelle l'organisateur l'a choisie pour accueillir le festival. « Tôlopandragna » désigne une bâche traditionnelle érigée en bambou. C'est un outil qui se charge de transférer l'eau, à partir d'une source principalement naturelle vers un lieu de distribution ou d'utilisation. En milieu rural betsimisaraka, le tôlopandragna est une source de bonheur, une source de vie, car il est au cœur des activités traditionnelles des Betsimisaraka.

Tiré de cette signification, cet événement sera un outil qui permettra à Fénérive-Est de passer d'une ville de passage ou de transit à une destination culturelle et touristique. Il comprendra trois volets d'activités dont des manifestations culturelles comme les vakodrazaña, les expositions et les présentations des valeurs traditionnelles betsimisaraka, les conférences sur deux ou plusieurs thèmes concernant la vie socio-économique et culturelle de la région, les jeux de société, les concerts, les soirées et spectacles... ; des compétitions sportives notamment les courses de bicyclettes, de pirogues, de moto scooters, ou de gony, ainsi que les combats de coqs, le basket-ball, le foot-ball à 7, le beach soccer, la pétanque, et le semi-marathon et des visites de sites touristiques. Au cours de cette première édition, le volet touristique consiste plus particulièrement à sensibiliser les participants sur l'existence des principaux sites touristiques de Fénérive-Est : Vohimasina, Nosy Tsimilaho, Tampolo. En outre, le festival souhaite associer toutes les catégories de la population, jeunes ou adultes, artisans ou opérateurs économiques, paysans comme citadins.