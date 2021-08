Madagascar: Commerce - La vente en ligne libéralisée

Le président de la République Andry Rajoelina a ordonné à la Direction générale des impôts de laisser libre ceux qui opèrent à travers la vente en ligne. Mais leur taxation reste un vrai casse-tête.

Il fallait s'y attendre. Face à la montée de la grogne sur les réseaux sociaux par la volonté de la Direction générale des impôts, DGI, d'imposer la facturation sur les ventes en ligne, comme toutes les autres transactions commerciales, le président de la République Andry Rajoelina a tranché. Il prône la libéralisation de cette pratique en vogue, née de l'évolution incessante et rapide des nouvelles technologies de la communication et de l'information.

Cela signifie, qu'à terme, l'économie numérique va prendre la place du marché traditionnel. D'autant plus que le paiement par mobile money et par carte bancaire commence à être adopté de plus en plus par les Malgaches. Il évite le passage des billets de banque, d'une main à l'autre, pouvant transmettre le coronavirus.

Et offre une certaine sécurité pour contourner les pickpockets et autres braqueurs armés jusqu'aux dents. Alors, tôt ou tard, les questions relatives à la fiscalité du commerce virtuel mais réel devraient se poser. Par exemple, ceux qui vendent dans les boutiques des centres commerciaux paient des loyers, sont soumis à des taxes professionnelles et des patentes. Et s'acquittent de l'Impôt sur les revenus salariés, IRSA, s'ils emploient d'autres personnes. L'idée de la DGI a été de rétablir cette équité fiscale pour que le commerce en général soit équitable.

Des étudiants -chercheurs, Cédric RanjalahyHarison Mahery BryanMialitiana Rakotonirina - Aina Andrianina Ambinintsoa Ranaivosoa - Andrinavalona Randriamasimanana - sollicités à s'y pencher, ont mis en évidence les difficultés inhérentes à cette imposition. Ne serait-ce qu'à cause de la mondialisation où les frontières classiques ont été supplantées par l'intérêt à dimension planétaire. L'étude menée par ces étudiants a abouti à quelques points cardinaux de la réussite d'une telle opération. Délicate s'il en est.