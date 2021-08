Madagascar: Tombeau silencieux, mais pas muet

Individuelles ou collectives, les tombes anciennes, en tumulus de pierres sèches, avaient précédé les tombes dites «labordiennes», du nom de Jean Laborde, entré au service de la Reine Ranavalona 1ère vers 1830, et qui avait formé une confrérie de tailleurs de pierres.

La raréfaction du bois, suite aux déboisements successifs qui firent reculer la forêt vers la lisière orientale du Vakiniadiana et de l'Amoronkay, réserva de fait son usage aux habitations des aristocrates et des grands. Le «lapa» de Besakana est l'incarnation de cette réalité : le monopole sur un matériau élevé en privilège statutaire et sacerdotal. Deux cent cinquante ans plus tard, en 1868, Ranavalona II leva l'interdit de la construction en briques et en pierres dans les limites «nobles» de la Haute-Ville. Alliant commodité pratique à la considération religieuse, la Reine officialisa une «révolution» inéluctable.

Si la maison des vivants fut longtemps bâtie en matériaux végétaux périssables (bois dur pour la charpente et les murs, joints en palétuvier, claies en nervures de feuilles de papyrus ou de raphia, du bambou en éclisses, le toit en chaume), les tombes eurent d'emblée droit à l'éternité de la pierre. La mémoire de ce pays repose dans ces tombes silencieuses, mais qui ne sont pas muettes.

Après la conquête en octobre 1895, l'administration coloniale tenta bien quelques fouilles de tombes dans le périmètre de l'Antananarivo collinaire originel et sur les «vohitra» alentour, mais ces prospections ne furent jamais systématiques. Cette réticence pourrait être la conséquence inattendue de la profanation organisée par le général Gallieni, le 14 mars 1897 : au Rova d'Antananarivo, il avait fait ouvrir les tombes royales et déplacer les «Fitomiandalana» (les sept-tombes-alignées) tandis que, depuis le Rova d'Ambohimanga, il avait ramené les ossements d'Andrianampoinimerina et de Ranavalona 1ère pour les mélanger aux souverains ensevelis à Antananarivo.

À cette occasion, aucune démarche d'archéologie préventive ne fut menée et le site ancien des Fitomiandalana recèle sans doute encore un pan inédit d'histoire. Raison supplémentaire pour en sanctuariser l'emplacement : au Nord de Besakana, à l'Est de Manjakamiadana, au Sud de l'ancien Manampisoa.

La tradition orale raconte également que la tombe d'Andriampirokana, l'ancêtre des Antehiroka, princes d'Analamanga avant 1610, se trouverait à proximité du palais d'Andafiavaratra, emplacement attribué par Andrianampoinimerina aux descendants d'Andriantsilavo, un de ses éminents conseillers. Si Andriantsilavo connaissait l'histoire, dont on aura plus tard écho dans les relations recueillies par le jésuite François Callet (à partir de 1868), on peut supposer qu'il en fit la demande expresse au Roi. Sans doute dès 1785-1792, quand se précisa la marche inéluctable d'une (re)conquête d'Antananarivo dans le dessein de réunification de l'Imerina, et que se dessina alors la perspective d'un «retour» sur la colline des ancêtres. Des «Terak'Andriantsilavo», les plus célèbres restent Rainiharo, son fils, ainsi que Rainivoninahitriniony et son frère Rainilaiarivony, les petit-fils. La dynastie des Premiers Ministres, entre 1832 et 1895.