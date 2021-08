Madagascar: Projet Apollo 21 - Andry Rajoelina donne des précisions

Le président de la République a donné quelques détails du plan d'exécution du projet Apollo 21. À l'entendre, les instigateurs de l'opération ont voulu ratisser large pour défaire le pouvoir.

Une déstabilisation générale. À entendre le récit de Andry Rajoelina, président de la République, tel est le but des cerveaux, du projet Apollo 21. Ceci afin d'évincer les dirigeants actuels et prendre le pouvoir.

Le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois sur l'affaire de la tentative d'assassinat dont-il est la cible, durant son émission spéciale, dimanche. Soulignant que Berthine Razafiarivony, procureure générale de la Cour d'appel d'Antananarivo (PGCA), a déjà donné des éléments du dossier, le président de la République, a profité de cette sortie médiatique pour, lui aussi, fournir quelques détails sur cette affaire. Le locataire d'Iavoloha en a même dit un peu plus que la magistrate. Selon le président de la République, le projet Apollo 21 se décline en quatre phases, à savoir, la phase Houston, la phase allumage, la phase décollage et la phase mise sur orbite. Les instigateurs de l'opération auraient prévu un budget de 5 millions d'euros pour financer ces quatre étapes. La phase Houston aurait, notamment, consisté à l'achat d'équipement de transmission, d'armement et à engager quinze commandos étrangers.

Au début de cette affaire, une lettre signée par Paul Rafanoharana, un des instigateurs présumés du projet Apollo 21, a fuité. Elle a été adressée par mail au boss du groupe Benchmark, maison mère de la compagnie pétrolière Madagascar Oil, pour demander un financement des opérations à hauteur de 10 millions d'euros. L'existence de courriel a été reconnue par la société d'exploitation d'huile lourde. La présence de ce courriel parmi les éléments à charge versés au dossier, a aussi été confirmée par la PGCA durant un point de presse, le 1er août. La magistrate a ajouté, que parmi les documents saisis dans le matériel informatique de Paul Rafanoharana figure, aussi, un document portant le titre budget du projet Apollo 21.

Cerveau?

Dimanche, le Président a ajouté que dans la phase Houston, aurait également été prévue des opérations de déstabilisation sociale. Le locataire d'Iavoloha affirme, ils ont déjà essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ont encore l'intention de faire. Ces opérations de déstabilisation auraient, également, concerné l'ensemble de l'administration, jusque dans les chefs-lieux des régions, selon les dires du chef de l'État. L'assassinat de cinq personnalités emblématiques du pouvoir, dont le chef de l'État, serait prévu dans la phase allumage. Le Président n'a, cependant, pas indiqué qui sont les quatre autres hautes personnalités, préférant en donner la primeur à la Justice. Des indiscrétions confient que, toutefois, dans cette deuxième phase, le plan A aurait été d'abord de pousser le chef de l'État à la démission.

Sur sa lancée, le président Rajoelina a parlé de rémunérations et la sécurisation des responsables de Forces de défense et de sécurité (FDS), sans préciser à quelle étape du projet il fait référence. Il a, cependant, mis l'accent sur le fait qu'il y a des hauts responsables des FDS cités dans cette affaire. Selon la PGCA, cinq généraux en activité sont happés par la procédure judiciaire en cours. Le président de la République ajoute que ceux qui veulent intenter à sa vie ont pu infiltrer et tisser des liens avec des responsables militaires chargés de gérer un dépôt d'armements et des renseignements. Il a souligné la largeur et la diversité du réseau des instigateurs du projet d'attentats dont-il est un des cibles. Il affirme que ces derniers ont pris contact avec des associations et des groupements de toutes sortes.

Le chef de l'État ajoute même que, outre les indemnisations prévues pour les FDS, ceux qui sont derrière le projet Apollo 21 ont prévu de l'argent pour arroser des leaders syndicaux et des leaders au sein de la société civile. Défendant farouchement la réalité et le sérieux de cette affaire, il table sur les preuves accablantes qu'auraient révélées l'enquête pour plaider qu'il y a eu réellement une intention de tuer, de l'éliminer. Durant l'émission spéciale de dimanche Andry Rajoelina a, du reste, soutenu que les renseignements en sa possession démontrent qu'une grande personnalité politique est impliquée dans le projet Apollo 21. Il n'en a pas dit plus, préférant ici, aussi, en donner la primeur à la Justice. Le mail de Paul Rafanoharana, saisi par les enquêteurs, contient une annexe destinée à une personne dont le prénom est cité. Ce prénom serait celui d'un ministre de la deuxième République qui serait celui qui est réellement le cerveau aux manettes du projet Apollo 21.

L'enquête au fond suit son cours

Bien qu'elle se déroule discrètement, l'enquête au fond des prévenus dans l'affaire de tentative d'assassinat du président de la République suit son court. Les premiers à avoir comparu pour la deuxième fois devant le juge d'instruction ont été Paul Rafanoharana et son épouse, vendredi. La deuxième comparution de cette dernière n'a, toutefois, pas pu être menée à terme.

Hier, c'est Philippe Marc François, le colonel retraité de l'armée française qui a comparu pour la deuxième fois pour l'enquête au fond au tribunal d'Anosy. En détention préventive à la maison de force de Tsiafahy, il aurait quitté cette prison en début de matinée. Une source avisée confie, «il est revenu plutôt rapidement», par rapport à la durée de la seconde comparution de Paul Rafanoharana, vendredi. Ce dernier est arrivé à Anosy vers 9 heures 30, vendredi, pour n'en ressortir qu'à un peu plus de 15 heures.