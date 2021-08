Madagascar: Tourisme national - Le Festival Rifatse à Morondava en gestation

Que la fermeture des frontières aériennes ait été prolongée par l'état d'urgence sanitaire, des opérateurs du tourisme se préparent à l'éventuelle reprise. Comme ceux de Morondava.

Le ministère de tutelle à la rescousse. Il sou tien t les acteurs et les initiatives locaux pour la relance et la promotion du tourisme national. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie du coronavirus à Madagascar et ailleurs. Dans le cadre d'une éventuelle reprise des activités touristiques, la promotion du tourisme national est fortement encouragée par le ministère et s'inscrit dans la stratégie de relance de la filière dans un contexte sanitaire difficile.

En termes d'initiative, la sixième édition du Festival Rifatse, se tiendra les 27-28 et 29 août 2021 à Morondava. L'objectif vise à promouvoir la richesse culturelle, sportive et touristique de la région de Menabe, une opportunité de faire revivre le secteur après de longs mois d'inactivité. Afin de mieux cerner les objectifs de ce Festival, le ministre Joël Randriamandranto, s'est déplacé à Morondava, avec son staff, pour une réunion de travail avec les organisateurs de l'événement.

Tous les acteurs locaux du tourisme: les tours opérateurs, les complexes hôteliers, les transporteurs, les médias, ainsi que les autorités locales ont été conviés à cette réunion de démarrage, au Laguna Beach. Il s'agissait, à travers des échanges et des partages d'idées et d'expériences, d'identifier et de proposer les activités à mener pour faire de ce festival une vitrine pour promouvoir le tourisme national.

Package spécial

A l'issue de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment le respect des mesures sanitaires dans toutes les étapes du processus, l'implication de tous les acteurs du tourisme dans la chaîne des valeurs (les établissements hôteliers, les guides, les transporteurs, les tours opérateurs, ... ) ainsi que l'engagement des autorités locales.

« La réussite de ce festival sera le fruit d'un travail collaboratif entre l'ensemble des opérateurs du secteur pour proposer un package attractif adapté à toutes les catégories de cibles afin d'inciter les Malgaches à investir et découvrir leur pays, et être des acteurs du développement du tourisme et de l' économie », a déclaré le ministre. Le député Tsiliva n'a pas manqué de remercier ce dernier pour son soutien dans la promotion de cet événement.

«Cette année, nous, les organisateurs, comptons sur l'implication de chacun pour faire de cette sixième édition un événement national», s'est exprimé Tsiliva, le député de la région. Un package spécial Festival Rifatse a été élaboré avec les opérateurs touristiques de la région, en collaboration avec Tsaradia et Cotisse. Cette offre promotionnelle de cinq jours-quatre nuits, du 26 au 30 août 2021, devrait permettre à tous de profiter du climat chaleureux, des paysages naturels pittoresques du Menabe, et de la richesse culturelle de la région.

Le ministère est à pied d'œuvre pour continuer de développer des stratégies visant à relancer l'économie du pays à travers ses actions. La mise en ligne du site www.bons-plans-tourismemadagascar.com et l'organisation du Tsenaben'ny Fizahantany, ainsi que la publication du catalogue des produits touristiques, qui permettent à tous les opérateurs concernés de proposer leurs offres, sont entre autres, des dispositifs mis en place pour répondre aux objectifs. Mieux connaître la richesse et le potentiel d'une région, c'est aussi promouvoir les atouts touristiques du pays.