Ile Maurice: Petit-Raffray - Une collégienne échappe à une tentative de meurtre

Il n'en pouvait plus de se faire insulter par sa copine. Pour mettre fin à ces humiliations, il a décidé de l'agresser. Daventin Louis Francois Bryan Moise, un Maintenance officer d'un hôtel, âgé de 26 ans et habitant Trou-aux-Biches, a été arrêté hier soir, lundi 10 août, par le sergent Forod et ses hommes, de même que par l'inspecteur Gunga. La police le soupçonne d'avoir tenté de tuer la collégienne. Il sera traduit en cour ce matin sous une accusation provisoire de tentative de meurtre.

La victime, une adolescente de 16 ans, s'est rendue à Petit-Raffray, après les heures de classe, pour rencontrer cet homme qu'elle fréquente depuis dix mois. Cependant, ce dernier avait une autre idée en tête.

Armé d'un couteau, il s'est acharné sur la jeune fille, qui fréquente un collège à Rivière-du-Rempart et l'a assénée des coups à la tête. Gravement blessée et saignant abondamment, elle a été transportée à l'hôpital SSRN où elle a subi une intervention chirurgicale. Entretemps, le présumé agresseur a tenté de mettre fin à ses jours. Il s'est automutilé devant une policière, qui avait été témoin de l'agression sauvage de l'adolescente, avant de prendre la fuite. Il a été arrêté peu après et il est passé aux aveux. «Mo dakor mo finn pik mo kopin Elodie avek sa kouto ki ti avek mwa la e apre mo finn esay pik mo mem par regre »

La jeune fille est toujours admise à l'hôpital. Son état est jugé sérieux.