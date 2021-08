Angola: Le projet de Loi sur la procréation médicalement assistée soumis au vote final

Luanda — Le projet de Loi sur la procréation médicalement assistée sera l'objet de discussion et passera au vote final mardi, lors de la 10e séance plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale (AN).

Selon une note du bureau de communication institutionnelle et de presse de l'AN, à laquelle l'ANGOP a eu accès lundi, lors de cette réunion plénière extraordinaire, les propositions de lois modifiant les Lois sur les Activités commerciales et la Structure des cours d'appel seront également débattues et votées.

Le mouvement des députés, la discussion et le vote des résolutions sur l'évaluation du rapport sur l'exécution du Budget général de l'État (OGE), pour le premier trimestre 2021, et celui qui approuve les demandes de remplacement des membres des commissions électorales provinciales et municipales, proposés par le MPLA et l'UNITA seront aussi dans l'ordre du jour.