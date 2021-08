Congo-Brazzaville: Programme GMES-africa CICOS - Les chercheurs développent les qualités de formateurs

Une trentaine d'acteurs clés issus essentiellement des universités et centre de recherche, des administrations et structures techniques des pays membres, participent du 6 au 27 août au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo (CRREBaC) à une session de formation des formateurs axée sur l'application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondations.

Coordonnée par la Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS), sous le thème « gestion de l'eau et ressources naturelles », cette formation a pour objectif de renforcer la capacité des parties prenantes à l'utilisation des applications d'observation spatiale pour appuyer la prise de décision de prévision et de gestion des risques d'inondations.

Dans son mot d'ouverture, le directeur des ressources en eau de la CICOS, Georges Gulemvuga, a salué l'engagement du CRREBaC dans le projet GMES-Africa. Il a exhorté les participants à tirer le meilleur de cette formation pour mieux transmettre les connaissances apprises auprès des décideurs, en termes de solutions innovantes à la cruciale problématique des inondations qui touchent les villes africaines. Il a saisi cette occasion pour saluer la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne qui a rendu possible cette formation.

Les activités en cours de réalisation sont l'acquisition des données d'observation de la terre et les mesures de terrain, le développement, l'amélioration et l'extension des services (volets navigation fluviale, bilan hydrologique, suivi des zones inondées sous forêt et suivi de la qualité des eaux des grands lacs de l'Afrique centrale), le renforcement des capacités et la sensibilisation des parties prenantes.

Rappelons que le programme GMES-Africa est une initiative de l'Union africaine sous financement de l'Union européenne qui a débuté en 2018 et s'inscrit dans la suite des projets AMESD et Mesa qui visaient à accroître les capacités de gestion de l'information, de prise de décision et de mise en œuvre des politiques de gestion des ressources en eau des pays de la sous-région d'Afrique centrale, ainsi que des institutions régionales.