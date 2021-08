Congo-Kinshasa: Covid-19 - Jean-Jacques Mbungani sensibilise les députés à la pandémie

Le ministre de la Santé a expliqué aux élus du peuple les dispositions et les efforts qui sont fournis par le gouvernement et les partenaires dans la maîtrise de la situation sanitaire.

A l'initiative des députés nationaux membres du Collectif pour l'émergence et l'unité du Congo (Cémuc), le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, et ses collègues de Transport et des ITPR ont échangé avec les députés nationaux sur la situation de covid-19, la question de Transport et celle des Infrastructures en RDC.

L'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo était l'invité d'honneur de cette rencontre qui a eu lieu, le 7 août, au complexe commercial GB de Kinshasa. L'échange fructueux a permis aux élus du peuple de s'imprégner de l'évolution de la pandémie, notamment en ce qui concerne la prise en charge des cas positifs, la vaccination et la possibilité de procéder à l'assouplissement des différentes mesures restrictives prises par le gouvernement.

Le ministre de la Santé a expliqué aux élus du peuple les dispositions et les efforts qui sont fournis par le gouvernement et les partenaires dans la maîtrise de la situation sanitaire. Aussi a-t-il insisté sur la vaccination qui reste parmi les moyens efficaces pour combattre la covid-19. Divers vaccins sont donc attendus au pays entre la mi-août et début septembre, ce qui pourra davantage accélérer la campagne de vaccination lancée depuis le 19 avril 2021.

Les députés nationaux ont apprécié la disponibilité et, surtout, l'intervention du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, tout en espérant que cette rencontre ne sera pas la dernière du genre. Il faut noter que le Cémuc est une organisation regroupant les députés nationaux issus de quatorze provinces de l'ouest et de la partie orientale du pays. Pour cette première rencontre avec les membres de ce collectif, on a pu remarquer aussi la présence de quelques députés de l'espace du Kivu.