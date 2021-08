Congo-Brazzaville: Salubrité - Opération d'assainissement menée à Ouenzé

Des caniveaux, rues, avenues et le siège du député Romi Oyo, dans la troisième circonscription électorale de Ouenzé, le cinquième arrondissement de Brazzaville, ont été assainis, le 7 août par l'Association jeunes et assainissement du Congo (Ajac) que préside Christ Konotchoko.

L'initiative de l'Ajac consiste à lutter contre la Covid-19, l'insalubrité et les microbes errant en période de saison sèche. « Nous respectons la circulaire du gouvernement qui encourage les organisations à nettoyer le premier samedi du mois. Néanmoins, après expertise, nous avons remarqué qu'il y a encore des problèmes d'hygiène qui occasionnent le taux de mortalité due au paludisme », a développé Christ Konotchoko.

En effet, en 2019 le paludisme est la cause de 69,8% des cas de consultations médicales et représente 64,8% de taux d'hospitalisation en République du Congo. Cette maladie représente 52,8% des causes de consultations externes, 44,1% des causes d'hospitalisation et 28% des causes de décès.

Outre le curage des caniveaux, le ramassage des ordures et le processus de désinfection, l'Ajac envisage le recyclage des ordures et la gestion des déchets. « Avec de la boue, nous allons faire du fumier pour le maraîchage. Avec le plastique, nous fabriquons de pavés et on a la possibilité de faire le charbon écologique», a ajouté le président de l'Ajac.

Signalons que l'ère de la transformation est marquée par des mutations en profondeur et le déploiement en masse de l'intelligence artificielle qui améliore l'efficacité opérationnelle et un rééquilibrage de la relation entre la digitalisation et les entreprises. Par ailleurs, les valeurs du travail collectif telles que l'entraide et le sens de la collaboration deviennent plus importantes.