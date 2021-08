Congo-Brazzaville: Salubrité - L'ONG Force et Lumière assainit l'hôpital général de Loandjili

L'association Force et Lumière a organisé, le 7 août, une opération de propreté dans l'enceinte de l'hôpital général de Loandjili.

L'opération obéit à la directive du gouvernement qui a institué par une circulaire une journée de salubrité le premier samedi du mois. Dénommée Opération « ville, village et habitation propre », par cette action citoyenne, les cadres et agents des ministères, des administrations publiques et privées ainsi que les citoyens s'adonnent à la tâche de rendre salubre l'environnement de travail, des habitations et leurs alentours.

Munis des pelles, houes, machettes,etc., les membres de l'association Force et Lumière que dirige Fernande Marie-Catherine Dekambi Mavoungou ont assaini les alentours du service gynéco-obstétrique, du bloc opératoire, de la suite des couches longtemps restés insalubres depuis la grève du personnel de cet hôpital déclenchée il y a trois mois "Nous avons répondu à l'appel de notre présidente qui nous a demandé de venir mettre la propreté à l'hôpital longtemps fermé à la suite du mouvement de grève observé par le personnel.

Cette opération va permettre au personnel, qui a repris depuis une semaine, de travailler dans un environnement propre et assaini. C'est pourquoi nous demandons aux autres personnels qui n'ont pas encore repris le travail de rejoindre les autres et aussi à la population d'amener les patients puisque l'hôpital a rouvert ses portes" , ont dit Marie Thérèse et Winnie Honorine Makosso de l'association Force et Lumière.

Cette opération de salubrité a particulièrement réjoui la direction générale de l'hôpital général de Loandjili qui a loué l'initiative de Force et Lumière en demandant aux autres associations d'imiter Force et Lumière. « Après trois mois d'inactivité due au mouvement de grève du personnel qui revendiquait dix- huit mois d'arriérés de salaires, l'hôpital général de Loandjili avait besoin de cette opération pour assainir son enceinte avant d'accueillir les patients.

C'est ce à quoi se sont attelés les membres de l'association Force et Lumière que nous remercions», a déclaré Passy Guy Noel Titov, directeur des soins infirmiers. Et de conclure qu'en accord avec l'association Force et Lumière, des actions pérennes d'assainissement sont envisagées à l'avenir pour garder propre et salubre l'hôpital.