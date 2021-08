Congo-Brazzaville: Covid-19 - Les équipes mobiles seront déployées pour la vaccination

Le Plan national de déploiement et de vaccination contre la Covid-19 révisé et validé le 9 août à Brazzaville prévoit de rapprocher la vaccination de la population cible, qui est de 60%, à travers les équipes mobiles.

« En dehors de la réticence observée, il y a aussi le problème de facilitation de l'accès à la vaccination. Ainsi, pour rapprocher la vaccination de la population, les équipes mobiles vont être déployées aussi bien dans les administrations publiques que privées », a expliqué le directeur du Programme élargi de vaccination (PEV), le médecin colonel, Alexis Mourou Moyoka, à l'issue de l'atelier de validation du Plan national de déploiement et de vaccination révisé.

La cible vaccinale est de 60% de la population. Depuis la mise en œuvre effective de la vaccination en mars dernier jusqu'à ce jour, 111.000 personnes ont été vaccinées alors que la cible est plus de trois millions de personnes.

Le plan qui vient d'être validé projette d'atteindre 30% d'ici à décembre 2021 et les 60% d'ici à août 2022. Le renforcement de la communication afin de lever les réticences dues aux rumeurs qui se propagent à travers les réseaux sociaux est également intégré dans le plan révisé.

A ce propos, le directeur du PEV a souligné que les cas de réticences sont plus élevés à Pointe-Noire et Brazzaville qui regorgent 94% des cas de Covid-19. « Alors qu'il y a adhésion à la vaccination dans les localités de l'arrière-pays », a-t-il fait constater. Il est par ailleurs question de capitaliser les opportunités d'approvisionnement en vaccin avec l'appui des partenaires. L'adhésion de la population, en effet, va de pair avec la disponibilité des vaccins et des intrants nécessaires afin d'éviter qu'il y ait rupture de service au moment où la demande sera davantage élevée.

Clôturant les travaux de validation du plan révisé, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a estimé que le travail réalisé permettra d'accélérer la vaccination dans le pays. « J'ose croire que le Plan national de déploiement et de vaccination révisé va améliorer la couverture vaccinale en vue de freiner la circulation du virus grâce à une immunité collective mais aussi d'améliorer la situation épidémiologique de la Covid-19 afin de favoriser la relance dans tous les secteurs de la vie nationale », a-t-il déclaré.

Le ministre a, par ailleurs, fait un plaidoyer auprès des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour un accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre du plan validé. Il convient de souligner que certains de ces partenaires apportent déjà leur appui et ont contribué aux travaux de validation du plan révisé.