Congo-Kinshasa: Gestion des diplomates et consuls - Christophe Lutundula, Aimé Boji et Nicolas Kazadi s'engagent à trouver des solutions

C'est par sa lettre N°130/130.02/0192/2021 du 25 juin 2021, adressée au Ministre d'Etat, Ministre du budget et au Ministre des Finances, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula a mis en place une commission interministérielle.

Celle-ci est composée des experts de ces ministères et avait comme mission d'examiner, d'une part, la situation des arriérés des loyers et des salaires des diplomates et engagés locaux, des frais de fonctionnement des Ambassades, des frais de rapatriement des diplomates rappelés, des frais funéraires et autres avantages des diplomates et, d'autre part, les paiements dus par la République Démocratique du Congo au titre des contributions aux organisations internationales dont elle est membre.

Après cinq semaines de travail intense, la Commission créée par les trois ministères a adopté quelques résolutions qu'elle a soumises aux trois ministres pour appréciation avant la mise en mise en application. Parmi ces résolutions, il y a eu l'engagement à traiter avec diligence et constance, suivant l'ordre de priorité telles que proposée, les dossiers relatifs au contentieux financier des Ambassades et Consulats ainsi qu'aux contributions aux organisations internationales.

Cette commission a proposé à ces trois ministères le paiement intégral des arriérés de 2020 et apurement progressif au cours de l'année de ceux de l'exercice 2021 des loyers ; paiement d'ici la fin de l'année 2021 et cela en trois tranches, dont la première de 50% et les deux autres de 25% chacune, pour les arriérés des salaires du 4e trimestre 2020 ; pour le remboursement des frais funéraires et le paiement des frais de rapatriement des diplomates rappelés et payés à leurs anciennes affectations, les modalités pratiques de liquidation seront déterminées par la Commission mixte permanente prévue dans la résolution suivante.

Cette commission a également proposé que pour les contributions aux organisations internationales, le paiement dans le bref délai de celles dues au titre de l'exercice 2021 à l'ONU, à l'UA, à l'OIF, à la SADC, à la CEPGL, à l'OMAOC, à l'OMS, à la CICR et à la CEEAC. Dans la suite, ce rapport propose une mise en place d'une commission mixte permanente chargée du suivi de l'assainissement de la situation financière des missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que des contributions aux organisations internationales et ce, dans le but d'améliorer l'image du pays à l'extérieur. Cette commission comprendra les experts de la Présidence de la République, de la Primature, des Ministères des Affaires Etrangères, du Budget et des Finances ainsi que de la Banque Centrale du Congo.

Le déploiement progressif dans tous nos postes Diplomatiques où il n'existe pas d'Attachés Financiers des Comptables Publics en vue de suivre et justifier les mouvements des fonds collectés pour ou mis à leur disposition par le Trésor Public.

Cette commission rappelle en outre à tous les Chefs de missions diplomatiques de se soumettre à la mission de reddition des comptes et ce, conformément à la loi sur les finances publiques; Examen de l'option de recourir, en cas d'insuffisance de la trésorerie publique, aux Partenaires Extérieurs pour une levée de fonds en vue d'apurer tout le contentieux.

Vers la fin de leur rapport, ces experts proposent la réduction ou regroupement des Ambassades et Consulats selon les intérêts du pays ; une autre proposition a été faite par cette commission, celle de prévoir un paiement rapide d'un acompte forfaitaire de cinq millions de dollars américains, un million trois cent mille euros et trois cent cinquante un mille francs CFA au titre des arriérés des salaires des engagés locaux de différentes Ambassades et Consulats généraux en vue d'envoyer un signal clair de la volonté politique et de la détermination du pays à assainir la situation de ses Représentations diplomatiques et consulaires.

Ces travaux ont connu l'assistance des trois ministres, à savoir : Christophe Lutundula, Aimé Boji et Nicolas Kazadi, respectivement, Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et coopération Internationale ; Ministre d'Etat, Ministre du budget, et Vice-premier Ministre, Ministre des Finances.