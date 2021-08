Congo-Kinshasa: Kin-Bopeto - Roméo Mudisi lance l'opération "Sokola Gombe"

C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires que le député provinciale, élu de la commune de la Gombe et Coordonnateur national de l'Association sans but lucratif "Eveil de Conscience, de Réflexion et de Concertation pour le Développement, la Renaissance et la Refondation", E.C.R.D.R en sigle, que Roméo Mudisi a lancé, le samedi 7 août 2021, une opération dénommée "Sokola Gombe". Cette opération vient en appui à celle lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, appelée "Kin Bopeto".

Accompagné des membres de sa structure E.C.R.D.R et quelques habitants de la commune de la Gombe, Roméo Mudisi a entamé ses travaux sur l'avenue commerce, passant par les avenues Kasaï et Tombalbay. Munis des bêches, houes... les jeunes ont accompagné leur député dans ce travail d'assainissement avec l'idée de rendre leur environnement propre et viable.

«Cet axe est celui qui accueille presque tout le monde. Plusieurs personnes viennent à la Gombe et lorsqu'ils viennent, ils ne tiennent pas compte de rentrer avec leurs saletés. Ces personnes laissent tout ici et après une journée, le soir, ils rentrent chez eux », a-t-il déclaré en soulignant même que plusieurs propriétaires d'immeubles dans cette partie de la capitale ont des caniveaux bouchés et qui ne permettent pas la circulation facile des immondices.

«La salubrité est une affaire de tout le monde. L'opération Kin bopeto ne doit pas seulement être une affaire des quelques individus. Là où il y a la saleté, il y a plusieurs maladies. La bible même dit qu'il faut avoir un esprit saint dans un corps sain», a-t-il poursuivi.

A en croire cet élu de la Gombe, les immondices qui se trouvent à Gombe sont beaucoup plus laissées par ceux qui viennent y passer toutes les journées et qui ne tiennent pas compte de les canaliser vers des endroits réservés pour que les services d'évacuation puissent les prendre facilement.

Il a fini par interpeller tous les habitants de la ville-province de Kinshasa, en général et ceux de la Gombe à prendre soin des leur environnement pour ainsi soutenir la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est aussi la lutte du numéro 1 de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka. Le Coordonnateur de E.C.R.D.R les a appelés à plus de vigilance pour combattre tous ceux qui ne veulent pas suivre la vision du Chef de l'Etat.