Congo-Kinshasa: Expert en matière électorale - Présidence de la CENI - Paul Nsapu préféré !

La Commission électorale nationale indépendante de la RDC attend toujours son nouveau président. Quelques semaines après les discussions sur la désignation de celui qui va remplacer Corneille Nangaa, au perchoir de cette institution d'appui à la démocratie, rien n'est encore annoncé.

Le Saint-Esprit, semble-t-il, n'a pas encore visité les pasteurs d'église pour leur révéler cet oiseau rare. Comment sortir de l'impasse si impasse il y a. Sur cette épineuse question, les points de vue divergent. Chacune de plateforme religieuse campe sur sa position. Et, la population, elle, s'impatiente. De plus en plus un nom circule sur toutes les lèvres : Paul Nsapu Mukulu souhaité pour ses bagages en matière électorale et pour son intégrité morale à pouvoir présider la CENI. C'est un candidat alternatif par rapport aux divergences observées dans la sous composante confessions religieuses.

Aux dernières nouvelles, Paul Nsapu est le seul candidat qui répond aux aspirations de la population tel qu'exprimée par la plupart de cercles religieux et laïc de la Capitale.

A en croire plusieurs témoignages, M. Paul Nsapu est capable de clarifier et justifier la neutralité et confidentialité des élections. Il a maintes fois dénoncé le monnayage de conscience. Il est animé d'une vision originale, constante et exclusive pour des élections crédibles, indépendantes, participatives et inclusives. Il est donc cet oiseau rare pour le type d'élections crédibles dont le peuple réclame depuis toujours. Paul Nsapu Mukulu est au cœur des attentes du peuple congolais au regard de son parcours dans le secteur électoral et dans l'espace Zone Afrique.

Connu pour son sens élevé et son esprit d'indépendance, assortis de l'intégrité moral, il est mieux placé pour l'instant pour la gestion d'une institution électorale comme la CENI de la RDC.

"Il est important maintenant que Paul Nsapu qui a laissé des empreintes dans la question des élections à travers l'Afrique puisse prendre la présidence de cette institution d'appui à la démocratie afin de concrétiser la vision du peuple souverain qui exige la vérité des urnes", a souligné Kalambayi Mukenge André.

Il rappelle qu'en 1991, comme journaliste reporter, lors de la Conférence Nationale Souveraine (CNS), Paul Nsapu fut le premier citoyen à pouvoir proposer et soutenir l'idée de la création d'une "Commission Electorale au Zaïre".

Quelques années plus tard, renchérit-il dans son rappel des faits, soit en 1996, il a initié, aux côtés d'autres organisations de défense de droits de l'homme, la Commission Electorale Indépendante (CEI), qui était essentiellement composée des forces vives de la Nation. D'aucuns estiment qu'en briguant la présidence de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Nsapu est le seul qui répond aux critères des confessions religieuses qui tiennent à la neutralité du nouveau dirigeant de cette institution en RDC.

Selon un journaliste d'investigation au niveau africain : "Paul Nsapu est déterminé à ne ménager aucun effort pour organiser avec toutes les parties prenantes au processus de bonnes élections qui ne seront pas parfaites certes, mais dont les résultats seront à tous les niveaux la volonté du souverain primaire".