Cote d'Ivoire: Du haut de ses 32 ans, Wilfried Bony prêt à relever un nouveau défi

Sans club, Wilfried Bony, n'en a pas encore terminé avec le football et cherche toujours un nouveau défi.

A bientôt 33 ans, Wilfried Bony est bien plus vers la fin qu'au début de sa remarquable carrière. Pour sûr, l'ancien d'Issia Wazi n'entend pas l'achever dans un placard. Libre de tout contrat, l'Ivoirien espère trouver son bonheur cet été. Le buteur, passé par Manchester City notamment, attend le bon projet pour revenir sur le devant de la scène. Il est clair sur son avenir : « J'ai très envie de jouer, je suis impatient », confiait ce dernier lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

L'ancien attaquant de Swansea a tenu à rassurer sur sa forme et sur sa motivation : « Je vais bien. Il faut juste que je trouve une équipe pour me permettre de retrouver du rythme, puis il me faudra un ou deux mois pour être au top. C'est normal, je n'ai pas joué depuis huit mois. Mais je suis toujours motivé. Le jour où je perds ça, le jour où je n'ai plus faim, j'arrêterai. J'ai toujours envie de jouer, de gagner », explique Bony.

« S'entraîner avec un groupe rend les choses plus faciles », confie celui qui s'entraine actuellement avec Newport County (League Two) en attendant de trouver le projet qui lui conviendra. « J'ai des touches en Turquie surtout, en Autriche et quelques pays autour. Il y a aussi eu des approches en Corée du Sud et même en Australie. On discute pour voir ce qu'il serait possible de faire. L'Australie et la Corée du Sud peuvent me plaire. On cible aussi ces zones-là, par rapport à la Ligue des Champions asiatique, pour se donner d'autres objectifs », ponctue l'Ivoirien.