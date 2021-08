Cote d'Ivoire: Présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo - Jean-Marc Yacé, "dauphin constitutionnel" du président Bamba Cheick Daniel

Le compte à rebours de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) est lancé.

Vendredi dernier, au cours d'une réunion du comité directeur présidé par Me Bamba Cheick Daniel, ceinture noire 6e Dan Kukkiwon, président sortant, les 32 membres du bureau présents ont désigné par vote Me Jean-Marc Yacé, ceinture noire 5e Dan, pour briguer la présidence de la fédération lors de l'élection du 30 octobre prochain. Soit deux jours après l'inauguration du Temple de taekwondo Alassane Ouattara. Il a été désigné par 32 voix sur les 33 membres du bureau présents sur 35, contre 1.

La seule voix rebelle étant de Me Yacé, lui-même. « En réalité, j'aurais voulu que le président Bamba Cheick continue. Il le faisait si bien et nous avec lui, c'était merveilleux. Bref ! Merci à tous de me faire confiance. Ensemble on va se battre pour poursuivre l'œuvre », promet le maire de la commune de Cocody et Consul de l'État du Mexique près la République de Côte d'Ivoire, qui va incessamment officialiser sa candidature.

Déjà Jean-Marc Yacé, qui était vice-président dans l'équipe de Bamba Cheick Daniel, peut compter sur toute l'équipe sortante. Y compris Bamba Cheick Daniel, préfet et ancien ministre de l'Intérieur, qui a dirigé cette fédération des mains de maître de 2009 à 2021. Douze ans pendant lesquels, ensemble, ils ont écrit en lettre d'or l'histoire du taekwondo ivoirien.

Douze années au cours desquelles la Côte d'Ivoire s'est taillée un statut international qui rejaillit sur tout le continent africain. Douze années de bonheur que la communauté nationale de taekwondo veut continuer de vivre. D'où cette candidature de la continuité symbolisée par Jean-Marc Yacé.

Un candidat qui incarne, tout comme le président sortant, les valeurs chères au taekwondo, à savoir l'humilité, le don de soi et surtout cette passion pour la discipline qui vous pousse à soulever des montagnes.

A noter qu'en plus de ses grades acquis sur le tapis et de son poste de vice-président de la Fitkd, Me Yacé, qui est Président d'honneur du club Hamed Bakayoko du Golf hôtel, est un grand mécène du taekwondo-ivoirien. Donc un homme du sérail qui attend d'autres candidats probables.