Cote d'Ivoire: Éducation - La 4e édition de la rentrée scolaire souriante démarre le 19 août

La Fondation woroba.net, en collaboration avec mango's come, organise la 4e édition de la rentrée scolaire souriante (Ress) du 19 au 21 août à Abidjan, à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnetp) à Cocody, autour du thème : « Scolarisation des enfants, un engagement collectif et individuel ».

L'information a été donnée par Adama Bakayoko, directeur général de Woroba.net fondation, par ailleurs commissaire général de ladite édition.

A l'occasion d'une conférence de presse animée à cet effet au Centre national de recherche en tradition orale (Cnrto) Abidjan-Cocody, le 29 juillet 2021, il a indiqué que la Ress a pour objectif de contribuer à la redynamisation du système éducatif. Elle vise également à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et à faire l'éducation à la citoyenneté.

Mme Jocelyne Mango Lorng, directrice générale de mango's come et commissaire générale adjointe, a ajouté que la Ress vise aussi à assurer une formation de qualité et inclusive.

A l'en croire, à travers cette rencontre, il s'agit d'apporter un appui aux acteurs des médias et aux ménages à faibles revenus pendant l'année scolaire.

Pour le conférencier, la vision de la Côte d'Ivoire est d'être un pays émergent. Et cette aspiration exige une amélioration considérable de tous les secteurs d'activités clés, au nombre desquels figure en bonne place l'éducation nationale.

Jocelyne Mango a aussi exhorté les acteurs du secteur en particulier et en général la population à prendre une part active à la réussite de ce moment qui, selon elle, a pour axe majeur la responsabilité pour tous.

30 stands, 50 expositions, 250 participants et plus de 6000 visiteurs sont attendus. Dons de kits scolaires, concours de dictée et de mathématiques, de génie en herbe, des panels, des conférences, etc. constituent le programme. Au terme de la rencontre des prix seront décernés.

Il faut signaler que l'édition 2021 est placée sous le parrainage de S E Abdelmalek Kettani, ambassadeur du royaume du Maroc en Côte d'Ivoire.