Afrique: Doublé historique des clubs de Bayelsa en Coupe du Nigeria

La saison de football 2020/2021 au Nigeria s'est achevée le 8 août avec le sacre en Coupe nationale de deux équipes d'un même état. Un exploit pour une fédération à laquelle 36 états ont attachés.

Lancée en 1945, la Coupe nationale est la plus ancienne compétition de football du Nigeria tandis que l'édition féminine a été introduite en 1992. Deux équipes d'un État n'avait cependant jamais été sortis vainqueurs de la même édition jusqu'à dimanche lorsque l'équipe de Nigeria Women Premier League (NWPL) Bayelsa Queens et celle de la Nigeria National League (NNL) Bayelsa United ont remporté les trophées féminin et masculin.

Au stade Samuel Ogbemudia de Benin récemment renové et sous de fortes pluies, ce sont les Bayelsa Queens expérimentées qui ont pris le dessus, dominant la jeune équipe de Robo FC basée à Lagos 4-2, au cours d'une finale féminine palpitante.

La pépite de Bayelsa Queens, Mary Anjor, a ouvert le bal d'une journée fructueuse pour "Glory of all Lands" (la Gloire de toutes les terres) comme l'État de Bayelsa est surnommé. Anjor marque ainsi son huitième but de la compétition à la 15e minute pour donner une avance à son équipe.

La capitaine du FC Robo Gift Monday a répliqué vivement quatre minutes plus tard, mais Bayesa Queens a repris le dessus avant la mi-temps avec des buts de Juliet Sunday (37e minute) et Peace Efih (43e minute). Habibat Akinwande a remonté un but d'écart pour les filles de Lagos à la 65e minute, mais la remplaçante Joy Bokiri a assuré le match pour Bayesa Queens avec un quatrième but spectaculaire sur un coup franc à 22 mètres.

Lors de la finale masculine, Bayelsa United a pratiquement poursuivi sa course féérique qui l'avait vu bouleverser les élites de la Ligue de football professionnel du Nigeria (NPFL) parmi lesquelles le trio Rangers International, Lobi Stars et Rivers United.

A Benin, Bayelsa l'a donc emporté sur l'ambitieux Nasarawa United 4-3 aux tirs au but après que les deux équipes ont fait match nul 2-2 dans le temps réglementaire.

Okardi Inikurogha a mis Bayelsa United en tête avec une frappe à la 19e minute, mais Nasarawa United a marqué deux fois, d'abord par Chinedu Ohanachom qui a égalisé une minute seulement après l'ouverture du score.

Aliyu Abdullahi a ensuite porté le score à 2-1 en faveur de Nasarawa à la 26e de la première mi-temps, mais Bayelsa était à nouveau dans la course une dizaine de minutes après qu'Emo James a marqué la tête pour égaliser pour les Restoration Boys (comme Bayelsa United est appelé).

Sans but dans la deuxième période, les deux équipes ont été départagées par les tirs au but, et c'est Bayesa qui s'est imposé 4-3 durant cette séance pour remporter son premier trophée national.