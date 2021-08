Gabon: Trois bachelières pour l'Atlético Akanda

Le Club de football Atlético Akanda vient de faire des heureuses au baccalauréat session 2021. Trois joueuses ont brillamment obtenu leur sésame qui leur permet d'intégrer les universités ou les grandes écoles.

En initiant « Sportives Eduquées », Freddy Koula et son équipe étaient loin d'imaginer qu'un tel projet porterait très rapidement des fruits. Ils ont compris que "chaque fille qu'on rescolarise est une diplômée que l'on gagne".

5 joueuses d'Atlético Akanda passaient leur Baccalauréat cette année, seulement, trois d'entre elles, Shana, Alvina et Joyce, dont les frais d'écolage étaient entièrement pris en charge par le club et scolarisées au Lycée Privé Awassi, premier partenaire du club dans ce Projet éducatif, ont toutes obtenu leur examen. Sans compter qu'il y a quelques semaines, une autre joueuse, Samirah validait également son BEPC.

Freddhy Koula Moussavou, le président du Club du nord de Libreville est globalement satisfait des résultats obtenus par ses « filles », surtout après l'investissement qui a été fait pour ces dernières. « Chacune de ces filles a une histoire particulière, avec l'école, cela renforce notre fierté. Même si la première année de ce Programme de rescolarisation et de formation nous a coûté une partie fortune, près 7 millions de francs CFA, le club, les partenaires et moi sommes récompensés et heureux de ces résultats. Ils nous confortent dans l'idée que le sport ou le football peut se combiner aux études ou à la formation. Les sportifs peuvent être mieux suivis et accompagnés », a-t-il déclaré.

Tout en espérant que cela soit une source de motivation pour celles qui hésitent encore, le président entend mettre à disposition des prochaines joueuses d'autres investissements de ce genre, afin de leur faire comprendre qu'il a une vie en dehors et après le foot, et qu'il est temps de repartir sur les bancs de l'école. Il n'est plus question de seulement jouer au foot sans être inscrite dans un établissement scolaire.

Le président d'Atlético Akanda a tenu à remercier toutes les personnes qui avaient répondues favorablement à l'appel à contribution lancé en octobre 2020. « Merci à tous les établissements, dont l'excellent Lycée Privé Awassi Officiel, qui ont accueilli nos filles, on sait que les encadreurs ont dû être patients. Merci à l'ONDSC et son DG qui ont été d'un apport considérable. Merci à l'ANFPG qui nous a bien aidés pour le suivi des filles. Bravo à tout le staff technique du club pour son implication. Pensée spéciale à Mikel Doussengui qui a bien mené ce Programme. On espère que vous serez encore plus nombreux à nous aider à financer et à développer le Programme « Sportives Éduquées » à la rentrée scolaire 2021-2022 ».