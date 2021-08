Gabon: Décharge Midoubé - Etudes et perspectives d'une usine de traitement de déchets

Le lundi 9 août, une délégation d'expert de l'Union européenne (UE), mandatée par la Banque Européenne d'Investissement (BEI), a entamé une visite d'inspection et d'étude de terrain au Gabon.

Une visite faite dans l'optique de créer un centre de traitement et de valorisation de déchets dans la capitale gabonaise, et ce, principalement dans le but de désengorger la décharge de Mindoubé qui a atteint ses limites depuis des années.

Lancées depuis février 2020, à l'occasion de la visite de prospection à Libreville de Nikolaos Milianitis, Chef de représentation régionale de la BEI pour l'Afrique centrale, les négociations avaient été interrompues des mois durant à cause de la pandémie de COVID-19. Quelques mois plus tard, en septembre 2020, une séance de travail avait été faite pour relancer le dossier au cours d'une journée de travail par visioconférence.

Suite à cela, la délégation s'est rendue, le lundi 9 août dernier au cabinet du Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, chargé de l'Amélioration de l'Environnement des Affaires, Carmen Ndaot, afin d'avancer dans la procédure lancée depuis des mois déjà.

Il faut dire que depuis la situation de la décharge de Mindoubé est de plus en plus déplorable et fait, depuis des années déjà, parler plus d'un, aussi bien les autorités que les habitants de ce site et ses alentours. Les riverais ont été, il y'a quelques années déjà, obligés de se déplacer aux vues de l'avancé des tas d'immondices, avec un rythme qui ne cesse de croître au fils des mois. Sans oublier que ceux qui vivent à proximité à cette décharge peuvent attraper de nombreuses maladies dues principalement aux odeurs qui polluent l'aire des alentours.