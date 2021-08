Sénégal: Saint-Louis - 12055 candidats sur les 12377 inscrits ont pu composer dans les 83 centres et 87 jurys

Dans la circonscription de Saint-Louis Commune, l'examen du BFEM se déroule bien sans aucun incident signalé. Plusieurs centres d'examen ont été visités dans la matinée d'hier, lundi 9 août, par les autorités et acteurs de l'Éducation sous la présidence du Préfet du Département de Saint-Louis qui y a constaté le respect du dispositif sanitaire. Cette circonscription compte 3621 candidats dont 2035 filles et 1586 garçons. Au total, sur les 12377 candidats inscrits au départ, 12055 se sont présentés au niveau des 87 jurys ouverts dans les 83 centres d'examen que compte l'Académie de Saint-Louis.

La traditionnelle visite de centres d'examen organisée hier, lundi 9 août, jour de démarrage des épreuves du Brevet de Fin d'Études Moyennes (BFEM) a permis aux autorités administratives et celles de l'éducation de constater de visu le bon déroulement de cet examen. La délégation dirigée par le Préfet du Département de Saint-Louis, s'est rendue au niveau des centres Lycée Ameth Fall des jeunes filles, CEM Pikine, CEM André Peytavin et CEM Bango Ngallel où tout s'est bien déroulé sans aucun incident et dans le respect du dispositif sanitaire.

Au total, sur les 12377 candidats inscrits au départ dans l'Académie de Saint-Louis, 12055 d'entre eux dont 6963 filles et 5092 garçons se sont présentés au niveau des 87 jurys ouverts dans les 83 centres d'examen. 322 absences dont 208 filles et 114 garçons ont été enregistrés au premier jour des satisfécits.

Au terme de cette traditionnelle visite de centres d'examen, le Préfet du Département de Saint-Louis a exprimé son satisfecit par rapport au bon déroulement des épreuves de cet examen du BFEM. "Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les surveillants sont en place en même temps que les forces de défense et de sécurité notamment la police et la gendarmerie pour sécuriser les différents centres d'examen. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, l'examen se déroule convenablement", a dit Modou Ndiaye, Préfet du Département de Saint-Louis.

Il s'est également réjoui du fait que le dispositif sanitaire de lutte contre la covid-19 ait été respecté au niveau des différents centres d'examen. "Toutes les mesures barrières ont été respectées dans les centres visités. Nous avons constaté sur place que le port de masque est respecté ainsi que le dispositif de lavage des mains installé au niveau des portails. La distanciation physique y était aussi respectée au niveau des salles de classes. Toutes les conditions sont réunies pour passer un examen paisible et convenable", a-t-il ajouté.

Pour rappel, trois axes de supervision ont été mis en place et un inspecteur affecté à chaque axe en plus de la mobilisation du Bureau des examens et concours et de tout le personnel de l'IEF.