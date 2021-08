Sénégal: Propagation rapide de la Covid-19 à cause du variant Delta - Des organisations de la société civile au secours d'Hissein Habré

En réponse à la saisine de l'épouse du président Hissein Habré, Afrikajom center, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho) et le Forum du justiciable ont demandé une faveur pour Hissein Habré à cause de la Covid 19.

«Au début de la Pandémie à Covid 19, Hissein Habré avait été placé le 7 avril 2020 en résidence surveillée pour 60 jours à cause des risques pour sa santé et de son âge avancé. Avec la recrudescence de la pandémie marquée par l'arrivée du variant Delta, plus contagieux et beaucoup plus dangereux, rien ne devrait s'opposer à des mesures humanitaires en faveur de l'ancien Président du Tchad», ont-elles écrit dans un communiqué reçu par la Rédaction hier, lundi 9 août.

Elles tiennent à préciser qu'Hissein Habré garde intacte son droit à la vie et à la santé. Par conséquent, disent-elles, «en raison de la gravité de la Pandémie actuelle et compte tenu de la détérioration de sa santé et de son âge avancé, l'Etat du Sénégal doit prendre les mesures idoines». Elles insistent par ailleurs, «sur la nécessité d'accélérer le processus d'indemnisation des victimes qui reste une obligation pour la communauté internationale».

Ainsi, soutiennent-elles, «l'Union africaine doit prendre en charge la question de la mise en œuvre effective de la réparation due aux victimes».