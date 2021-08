Sénégal: Sédhiou / Démarrage correct avec 6.350 candidats dont 2.820 filles - Dispositifs pédagogiques et anti Covid-19 opérationnel

L'administration des épreuves du brevet de fin d'études moyennes (BFEM) a démarré sans difficultés majeures dans la région de Sédhiou. 6.350 candidats dont 2.820 filles sont sur la ligne de départ et répartis entre 63 centres d'examen. Les autorités administratives et les familles d'acteurs du système éducatif qui ont densifié la délégation de Mme le préfet du département de Sédhiou ont rassuré des dispositions pédagogiques et sanitaires bien fonctionnel, selon eux.

Les fortes précipitations enregistrées ces trois derniers jours n'ont en rien altéré le bon démarrage des épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans les 63 centres d'examen de la région de Sédhiou. Dans la commune cheflieu de région, Mme le préfet Ngoné Cissé rassure que « le constat est global et que les épreuves ont bien démarré dans les différents centres de la commune de Sédhiou que nous avons visités à savoir le CEM Fodé Kaba Doumbouya, Mamadou Mané et Amadou Mapathé Diagne.

Au niveau de la commune de Sédhiou, nous avons 701 candidats et au niveau du département, on a 2.555 candidats dont 1375 garçons et 1.180 filles. Dans la commune, nous avons noté 14 absences d'élèves. Le personnel administratif est au complet. Nous remercions l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou Nouha Sarr pour les efforts consentis à la bonne organisation de ces examens » dit-elle.

Accompagnée par les différentes familles d'acteurs du système éducatif, à savoir les collectivités territoriales, les parents d'élèves, les organisations syndicales et les techniciens de la santé, Mme le chef de l'exécutif départemental de Sédhiou confirme l'effectivité du respect des mesures barrières anti covid-19 : « le protocole sanitaire est bien respecté et il commence par le dispositif de lavage des mains à l'entrée de chaque centre. Tous les élèves aussi ont porté un masque et le gel hydro alcoolique est également disponible dans les centres. Nous avons constaté que les effectifs sont répartis dans plusieurs salles pour respecter la distanciation physique entre les candidats ».

Quant aux élèves interrogés juste à la sortie de salle après la première épreuve sur un sujet de dissertation française, ils le trouvent abordable. Dans la plupart des centres le dispositif de restauration y est opérationnel pour le personnel administratif mais aussi les élèves qui habitent loin et qui souhaiteraient éviter les longs déplacements pour les besoins de repas à la mi-journée.

A signaler que la région de Sédhiou compte 6.350 candidats dont 3.530 garçons et 2.820 filles répartis dans 63 centres d'examen et 64 jurys.