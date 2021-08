Sénégal: Insécurité à l'UADB - L'assemblée suspend les cours et dissout la coordination des étudiants et les amicales affiliées

L 'assemblée de l'université Alioune Diop de Bambey réunit hier, lundi 9 août sous la présidence du Recteur, le Pr Mahy Diaw a pris d'importes mesures. Il s'agit de la suspension des cours et des examens jusqu'au 4 octobre prochain, la dissolution de la coordination des étudiants et la dissolution des différentes amicales des étudiants.

Cette décision fait suite aux perturbations récurrentes des activités perpétrées par la coordination des étudiants. A cela vient s'ajouter le climat d'insécurité savamment installé au niveau du campus pédagogique par la coordination et les amicales affiliées mais aussi le dérèglement du calendrier académique validé par l'assemblée de l'université et la violation permanente des franchises universitaires par la coordination et les amicales affiliées.

Il y a également l'insécurité dans laquelle travaille le personnel d'enseignement et de recherche et le personnel administratif technique et de service.