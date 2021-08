Sénégal: Riposte contre la pandémie de coronavirus par la vaccination - Landing et cie appellent à une union sacrée autour de Macky

Dans la riposte contre le Covid-19, la stabilité du pacte social, fortement éprouvée par diverses affaires, semble être une priorité pour les membres du parti And Jëf/Pads/A.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 9 août, Landing Savané, président dudit parti et ses camarades ont lancé une invite en direction des forces vives de la Nation.

Dans la note, Aj/Pads/A qui a tout d'abord exhorté «les populations à la vaccination et au respect scrupuleux des mesures barrières», a aussi appelé «les acteurs politiques et la société civile à une union sacrée autour du Président pour l'amélioration durable de l'état de santé de l'ensemble de la population».

Les "Follistes" qui ont, par ailleurs, encouragé le gouvernement à intensifier la communication sur la vaccination anti-covid pour une adhésion massive de la population, ont proposé l'extension de ladite campagne.

Pour ce faire, ils exhortent le «Gouvernement à mettre en place en plus d'un Comité national, des Comités départementaux de vaccination présidés par les Préfets et former des Présidents des Conseils départementaux, des Médecins, des Maires, des notables, des religieux, des associatifs, la société civile et de tous ceux qui par la position sociale ou leurs fonctions sont susceptibles de populariser la vaccination».

Ils n'ont pas manqué, en outre, de saluer la mesure «de gratuité de l' oxygène prise par le Chef de l'État au niveau des structures privées et demande d'aller plus loin en nouant avec elles des partenariats pour une meilleure prise en charge des malades et à moindre coût».