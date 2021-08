Sénégal: Kaolack/ Campagne agricole, insuffisances ou retard sur la distribution des intrants agricoles - "Aar Sunu Mommel" interpelle l'Etat

Le mouvement "Aar sunu mommel" dénonce avec véhémence l'insuffisance de la quantité d'intrants attribuée cette année aux producteurs investis dans les différentes spéculations agricoles. Les camarades de Bassirou Ba alias "Toucouleur ru Baay' ont observé cette dénonciation dimanche dernier, à Kaolack, dans le cadre d'une tournée qu'ils ont ouverte sur le territoire national afin de s'enquérir de la situation dans le monde rural, en particulier dans les périmètres champêtres en ces moments importants de maturation des premiers semis.

Par la voix de son coordonnateur national, le mouvement paysan a ainsi exhorté l'Etat du Sénégal à revoir à la hausse la quantité d'intrants prévue cette année à l'agriculture pour faire éviter une faiblesse des rendements, surtout de plonger le monde rural dans une situation de soudure prolongée. Pour le coordonnateur national de "Aar Sunu Mommel" le producteur sénégalais peut certes s'occuper en partie de la question des semences. Autrement dit produire, sélectionner ou trier des semences, mais ne peut nullement produire de l'engrais. C'est seulement de l'Etat qu'il attend une telle prouesse".

Autrefois poursuit-il "les producteurs sénégalais utilisaient la tactique du campement des troupeaux sur les périmètres champêtres pour fertiliser les sols et accroître leurs niveaux de production agricole". Ce qui, de l'avis de Bassirou Ba, n'est plus possible aujourd'hui compte tenu du phénomène criard du vol du bétail et d'autres facteurs de survie empêchant souvent les producteurs à ne plus garder ou élever des animaux de trait ou de pâture". Depuis bientôt deux mois, les premières averses ont été enregistrées au niveau de certaines parties du pays et jusqu'à présent, la plupart des producteurs n'ont pas encore reçu la quantité suffisante d'intrants pour améliorer les surfaces déjà emblavées. Surtout lorsqu'on sait que dans moins d'une semaine, l'hivernage va entrer dans sa vitesse de croisière c'est-à-dire la période de "Wax set" (forte intensité pluviale). Ainsi aujourd'hui à Kaolack jusqu'à la date du 31 Juillet dernier, la région n'avait reçu que 5185 tonnes d'engrais toutes catégories confondues ("6.20.10" "15.10.10" et" 15.15.15". Ceci pour une prévision de 12.881 tonnes.

Dans ce lot, seules 3270 tonnes ont été vendues soit un pourcentage de 63% de cession et 40% de mise en place. Même si à présent, 40% des 60 milliards attribués à l'agriculture doivent revenir aux producteurs, le coordonnateur national de ASM récuse tout financement allant dans les comptes des paysans. Et soutient-il, "personne parmi les hommes politiques que ce soit du pouvoir, de l'opposition et même de la société civile n'a revendiqué cette situation. Comme s'ils ignorent encore que 70% de la population active du pays sont composées de producteurs agricoles et que l'agriculture est partout dans le monde, moteur de croissance économique".