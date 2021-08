Congo-Brazzaville: Affaires sociales - Echange avec l'association EWC

La ministre des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Irène Mboukou, a reçu en audience, le 6 août, une délégation de l'association Elites Woman's Club (EWC), conduite par Splendide Lendongo, pour encourager de mener un plaidoyer sur les questions de dignité des veuves et des orphelins.

« L'échange avec madame la ministre s'est tourné principalement autour de la situation et la condition des veuves et des orphelins en République du Congo, les violences et inégalités sociétales dont ils font faces... », a expliqué Splendide Lendongo.

Au cours des échanges, l'association EWC a fait part à la ministre de son plaidoyer en faveur des veuves et orphelins, rassurant qu'elle vise à accompagner la femme congolaise dans sa recherche d'autonomie et d'émancipation, dans l'affirmation de son leadership et de son développement personnel.

Depuis quelques mois, après plusieurs ateliers de réflexion et des temps d'écoute, de recueils de témoignages auprès des femmes congolaises de plusieurs quartiers de Brazzaville, l'association EWC estime que plusieurs points liés à ces couches sociales sont similaires. « Elles subissent multiples formes de violences touchant leur physique, leur moralité, leur mentale et très souvent dépouillées de leurs droits », a dit Splendide Lendongo.

Emue de ces échanges interactifs, la ministre des Affaires sociales s'est montrée très sensible aux conditions des femmes veuves et enfants orphelins démunis. Elle n'a pas pu se retenir pour donner certaines orientations à ses hôtes, dont leur rapprochement du ministère de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement.

L'association EWC a également suggéré à l'Etat de réviser et vulgariser le code de la famille ainsi qu'une large sensibilisation des veuves et orphelins sur les droits et les différents recours dont ils peuvent bénéficier. Selon cette organisation, la révision du code de la famille devient à ce jour indispensable car celui-ci, datant de 1984, ne tient pas compte des réalités actuelles de l'évolution des sociétés dont le bannissement des traditions rétrogrades de la femme dans le mariage, les rites de veuvage qui sont des formes de violence.

Rappelons que les organisations de la société civile sont les partenaires de l'Etat dans la lutte contre les déviances, les antivaleurs ainsi que pour la restauration de la dignité des veuves et des orphelins.