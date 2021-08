Congo-Brazzaville: Allaitement - Denise Nyakeru Tshisekedi lance la campagne "plus fort avec le lait maternel uniquement"

L'opération vise à mener un plaidoyer en faveur de la promotion et du soutien de la pratique de l'allaitement exclusif au sein jusqu'à l'âge de six mois.

La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a lancé la vaste campagne, dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, le 10 aout au Pull Man Hôtel, en présence du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani; du représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo (RDC), Edouard Beigbeder, et de bien d'autres acteurs intervenant dans le secteur de la santé.

La malnutrition reste un fléau pour la RDC malgré les efforts fournis par le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cependant, il est possible, grâce à la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de six mois, d'inverser la tendance. D'où l'appel de la première dame à la mutualisation des efforts en fonction de responsabilités de chacun afin de contribuer à la réduction de la malnutrition, l'une des causes de la mortalité infantile dans le pays.

En tant que mère et consciente de tous les avantages que procure l'allaitement maternel, Denise Nyakeru Tshisekedi demande aux mères de recourir à cette pratique qui contribue à la croissance de l'enfant. « En tant que mère, je ne peux qu'inviter les autres mères à strictement donner le lait maternel sans eau à nos enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de six mois », indique-t-elle, tout en rappelant les avantages de l'allaitement maternel aussi bien pour le nourrisson, la mère que la communauté.

Le lait maternel, fait-elle savoir, offre un bon départ dans la vie de chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau. Il augmente le quotient intellectuel, permet tout aussi de sauver la vie des milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue à la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes.

« C'est le seul lait qui contient des anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. En dernier lieu, ce lait apporte tous les éléments nutritifs et de l'eau pour l'enfant pendant le six premiers mois de sa vie.

C'est pour ces bonnes raisons que relayant le thème mondial l'allaitement maternel, une responsabilité partagée, j'invite à mon tour les prestataires de soins, les organes de presse, les autorités à tous les niveaux, la société civile, les ONG nationales et internationales, les agences de l'ONU, la associations, les secteurs privés, les pères, les familles, bref tous les membres de la communautés, d'accompagner les mères à allaiter exclusivement les enfants au sein jusqu'à six mois », a-t-elle déclaré.

Pour la réussite de cette campagne, la première dame compte sur « l'implication de chacun dans la mobilisation de toutes les couches pour la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement exclusif en RDC car c'est ensemble que des petites bonnes actions contribuent à un monde meilleur ».

Le soutien des partenaires

L'un des partenaires traditionnels de la RDC dans les questions de l'enfance, l'Unicef réitère une fois de plus, par le bais de son représentant en RDC, son soutien. « Les partenaires de la nutrition, tous ensemble, réaffirment leur soutien au gouvernement de la RDC pour améliorer la santé de la population de manière générale et celle des enfants de moins de cinq ans en particulier », a indiqué le représentant de l'Unicvef.

Edouard Beigbeder invite les papas, les mamans, les gardiens de l'enfant, les agents de santé, les encadreurs, les leaders d'opinions, les secteurs public et privé, les journalistes à pratiquer et à encourager l'allaitement maternel exclusif des enfants pour leur donner un bon départ dans la vie.

Pour rappel, la campagne dénommée « Plus fort avec l'allaitement uniquement » a pour objectif de plaider pour que la RDC continue à améliorer la couverture de l'allaitement maternel sans eau afin d' inverser la tendance de la malnutrition et d'informer les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers , les entreprises, les ONG, les associations de médias, de communautés et les familles de l'importance de promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel exclusif sans eau, de faire un plaidoyer au niveau national et provincoal pour accroitre les investissements et les changements politiques en faveur de l'allaitement maternel.