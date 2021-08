Afrique: Participation de la RDC à la Cop 26 - hharmonisation de vues entre l'Assemblée nationale et le gouvernement

La question a été à l'ordre du jour de l'audience accordée par la vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, Eve Bazaiba, à une équipe de la commission Environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de la chambre basse du parlement.

Une délégation de la commission Environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale s'est entretenue, le 9 août 2021, avec le vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et développement durable, Eve Bazaiba Masudi, sur les préparatifs de la Cop26. Cette entrevue a permis une convergence de vues pour une représentation effective de la République démocratique du Congo (RDC) en tant que nation à ces assises prévues à Glasgow, au Royaume Uni. « ...Nous avons souhaité que la RDC, en tant que nation, ait un seul et même son de cloche, dans le cadre de la préparation de ce grand forum international. Il ne faut pas qu'il y ait des sons discordants au niveau du gouvernement, au niveau du parlement, du côté de la société civile, il faut que tous puissent parler un même langage », a souligné le président de ladite commission, l'honorable Constantin Mbengele,

Les eaux de la rivière Kasaï

Un autre sujet évoqué entre cette délégation parlementaire et le vice-Premier ministre Bazaiba a été la coloration des eaux de la rivière Kasaï. Au cours de cet échange d'informations sur cette question très préoccupante, il a été relevé que cette coloration des eaux de la rivière Kasaï affecte l'espace faunique environnant ainsi que les poissons et autres espèces vivant dans cette rivière. Le chef de la délégation parlementaire a également relevé que cette situation touche aussi la population riveraine. « A ce stade, je pense qu'il y a des équipes du ministère qui vont se déplacer, qui vont se rendre à Tshikapa, dans le Kasaï, et dans le Bandundu afin d'avoir la certitude sur la cause de ce phénomène qui paraît exceptionnel en son genre », a fait savoir Constantin Mbengele. Et de noter que ce n'est qu'après avoir identifié les vraies causes de cette coloration qu'on pourra envisager des solutions idoines.

La conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, rappelle-t-on, est une conférence internationale organisée par les Nations unies qui se déroulera du 1er au 12 novembre à Glasgow, en Écosse. Elle est la vingt-sixième Conférence des parties (d'où son acronyme : COP26), qui réunit les pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. L'organisateur de cette édition est le Royaume-Uni, en partenariat avec l'Italie.

La RDC, forte de sa contribution pour la préservation du climat, compte avoir des compensations équitables pour ses efforts et sacrifices consentis. C'est donc dans ce cadre que le vice-Premier ministre en charge de ce secteur multiplie des actions en vue de permettre au Congo de rentrer dans ses droits en tant qu'un grand contributeur dans la préservation du climat mondial qui renferme l'un des poumons de la planète, avec la forêt du Bassin du Congo.