Ile Maurice: Embrasement à Cassis - Distribution de matériels scolaires et de vivres aux familles sinistrées

communiqué de presse

La ministre de l'Egalité du Genre et du Bien-Être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, accompagnée de la Parliamentary Private Secretary (PPS), Mme Dorine Chukowry, a procédé, cette après-midi, au Centre Freddy Desvaux Bain des Dames, à une distribution de matériels scolaires et de Food Packs aux familles durement touchées par l'incendie de quatre maisons à Cassis la semaine dernière.

Pour rappel le feu s'est déclaré dans la soirée du mercredi 4 août, à Fort-Victoria, Cassis qui a ravagé ces quatre maisons dont 18 enfants sont concernés et se retrouvent sans nourriture, vêtements, matériels scolaires entre autres.

Dans une déclaration, la ministre Koonjoo-Shah, affligée et sensible par cet acte désolant, a exprimé sa solidarité envers ces familles, particulièrement à ces enfants, dont leurs maisons ont été les proies des flammes. Elle a ajouté qu'en tant que ministre pour la Bien-Être de la Famille, elle n'est pas restée insensible et a agi promptement à cette situation, qui selon elle, mérite toutes les considérations dans le but de venir en aide à ces familles pour joindre les deux bouts.

D'où la nécessité de distribuer des Food Packs et matériels scolaires qui, a-t-elle ajouté, permet non seulement aux familles et aux enfants de s'approvisionner mais aussi d'aider ces enfants à se doter des matériels scolaires essentiels pour ne pas perturber leur éducation.

Pour sa part, la PPS Dorine Chukowry, a également démontré sa tristesse face à cette situation pathétique qui a affecté ces familles y compris ces 18 enfants. En tant que membre élue de l'Assemblée nationale dans cette circonscription, elle a en outre souligné que le bien-être de chaque citoyen est important et doit être la priorité absolue de chaque gouvernement.

Elle a encouragée les familles affligées d'ouvrir un compte PEL afin qu'elles puissent bénéficier des soutiens de logement.