Ile Maurice: Des employés de MEL qui poussent le métro - MEL parle d'une vieille vidéo

Non, le métro n'est pas en panne. Le chauffeur ne tentait pas de «kas kole» non plus. Ce mardi 10 août, Metro Express Ltd (MEL) a réagi suite à une vidéo qui montre des employés poussant la rame sur les rails.

Selon MEL, la vidéo date de 2019, après le débarquement des premiers Light Rail Vehicles. Par la suite, il y a eu eu l'assemblage, et plusieurs tests. «A cette époque, le métro express n'était pas encore en opération et le dépôt était encore en construction. Et les personnes s'arrêtaient pour regarder l'assemblage des LRV avec beaucoup d'enthousiasme. De nos jours, les métros qui sont en opération ont des publicités placardées à l'extérieur» a fait savoir MEL.