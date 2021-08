Algérie: Ligue 1 - Le CRB et l'ESS en Ligue des Champions, la JSS en Coupe de la CAF

Alger — Le CR Belouizdad et l'Entente de Sétif ont assuré leur participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions africaine de football à l'issue de la 35e journée de Ligue 1, disputée lundi soir et ayant vu la JS Saoura décrocher un des deux billets qualificatifs pour la Coupe de la Confédération, en attendant la finale de la Coupe de la Ligue, prévue mardi, pour savoir qui de la JS Kabylie ou du NC Magra accompagnera le club Bécharois dans cette compétition.

Si l'Entente de Sétif a atteint son objectif haut la main, en atomisant l'US Biskra (4-0), grâce notamment à un doublé de son maître à jouer Abdelmoumène Djabou (32e et 69e), la JSS a considérablement souffert avant de parvenir à ses fins, car ayant commencé par être menée au score face au CR Belouizdad avant d'égaliser.

En effet, en solide leader, c'est le Chabab qui a été le premier à trouver le chemin des filets dans ce duel au sommet de la 35e journée, et dès la 39e minute de jeu, grâce à un pénalty transformé par Draoui (0-1).

Désemparés, sur leur propre terrain, surtout qu'ils étaient dans l'obligation de gagner pour éviter de se faire coiffer au poteau par l'USM Alger,qui convoitait elle aussi ce billet pour la C3, les Bécharois ont dû attendre l'heure de jeu pour niveler la marque, grâce à un pénalty de Lahemri (1-1).

Un score qui malgré de nombreuses occasions de parts et d'autres n'a plus bougé, jusqu'au coup de sifflet final, mais qui a tout de même suffi au bonheur des Bécharois et des Belouizdadis, car ayant atteint les uns comme les autres leur objectif de participer à une joute continentale l'an prochain.

Un bonheur qui contraste avec la terrible désillusion de l'USM Alger, qui malgré sa victoire (2-1) dans le derby algérois face au Paradou AC ne disputera aucune compétition africaine l'an prochain.

Autre terrible désillusion ce lundi soir, celle de l'USM Bel-Abbès, qui avait commencé par mener confortablement (2-0) contre le RC Relizane, avant de se faire rejoindre au score, en toute fin de match (2-2).

Hellal avait commencé par réduire le score à la 82e et c'est Mazari qui avait arraché l'égalisation à l'ultime seconde du temps réglementaire, alors que Hamza et Itim avaient donné l'avantage à l'USMBA, respectivement aux 14e et 67e.

De son côté, le MC Oran s'est petitement imposé devant la lanterne-rouge, la JSM Skikda, grâce à un but unique, signé Frifer à la 56e minute de jeu, alors que le duel AS Aïn M'lila - ASO Chlef s'est soldé par un nul vierge (0-0).

Le bal de cette 35e journée s'était ouvert un peu plus tôt dans l'après-midi, avec le déroulement deux matchs, ayant opposé deux clubs du centre à des formations de l'Est.

Dans le premier duel, le MC Alger l'avait facilement emporté contre le CABB Arréridj (3-0), grâce notamment à un doublé d'Abdelhafid (51e, 54e), alors que dans la deuxième confrontation, le NA Hussein-Dey a éprouvé les pires difficultés pour venir à bout d'une coriace équipe du CS Constantine.

En effet, après une première mi-temps très serrée, qui s'était d'ailleurs soldée par un score vierge, les Navigateurs avaient réussi à trouver le chemin des filets dès la reprise (47e), grâce à Sidhoum, avant de faire le break deux minutes plus tard, par l'intermédiaire de de Benayad (49e/2-0).

Quoique, aussi terrible fut-il, ce coup de massue n'avait pas totalement anéanti les Sanafirs, bien au contraire, il a eu pour effet de susciter une belle réaction de leur part, et qui fut récompensée par une réduction du score méritée, dès la 54e.

Après quoi, et galvanisés par ce but, signé Dib, les visiteurs ont continué à multiplier les assauts, avec l'espoir d'arracher au moins l'égalisation, posant au passage d'énormes problèmes au Nasria. Mais ce dernier a tenu bon, et a réussi à préserver son acquis jusqu'au coup de sifflet final.

Cette 35e journée se poursuivra samedi prochain, avec le déroulement des deux derniers matchs inscrits à son programme, à savoir : NC Magra - WA Tlemcen et Olympique Médéa - JS Kabylie, et dont le coup d'envoi sera donné à 17h30.