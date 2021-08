Algérie: Feux de forêt - 7 personnes morts à Tizi-Ouzou et Sétif

Tizi-Ouzou — Sept morts, dont six à Tizi-Ouzou et un seul à Sétif, ont été déplorés dans la vague d'incendies qui touche plusieurs wilayas du pays depuis lundi, selon un nouveau bilan établi mardi par la Protection civile.

Un total de 36 feux de forêt ont été enregistrés depuis lundi au niveau national, dont 19 dans la wilaya de Tizi-Ouzou où 13 communes ont été ravagées par les flammes, a indiqué à l'APS le responsable de la communication à la Protection civile, le capitaine Nassim Bernanoui, relevant en outre que 66 foyers d'incendies ont été recensés dans cette même wilaya (Tizi-Ouzou).

Selon le même responsable, les éléments de Protection de la ville de Tizi-Ouzou ont mobilisé des "moyens considérables" pour maîtriser ces incendies et empêcher leur propagation, soit 900 agents, 12 colonnes mobiles et 200 camion-citerne.

Outre Tizi-Ouzou, plusieurs incendies ont été déplorés dans d'autres wilayas, à savoir Jijel (4 incendies), deux respectivement à Sétif, Bejaia et Annaba et un à Tébessa, Blida, Bouira, Boumerdès, Guelma et Khenchela.

Auparavant, la direction de la Protection civile avait annoncé que ses éléments s'activaient à éteindre 31 incendies de forêt dans 14 wilayas à savoir Tizi-Ouzou, Jijel, Bouira, Sétif, Khenchela, Guelma, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, Tiaret, Médéa, Tébessa, Blida et Skikda.

Par ailleurs, dans la matinée de mardi, une délégation ministérielle s'est déplacée à Tizi-Ouzou, la wilaya la plus touchée par ces incendies.

Il s'agit des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que celle de la Solidarité nationale de la Famille et de la condition de la femme.

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a indiqué sur place que les incendies qui se sont déclarés dans cette wilaya sont d'origine criminelle, rassurant les sinistrés qu'ils seront indemnisés.

Tizi Ouzou: les communes sinistrées

- Akbil

- Ain el Hammam

- Beni Douala

- Idjeur

- Aït Toudert

- Abi Youcef

- Larbâa Nath Irathen

- Ouacif

- Yatafen

- Ifigha

- Illoula

- Ouadhia

- Ath Yenni.