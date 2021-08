Angola: Toco gagne un Institut supérieur catholique

Lubango — Les installations de l'Institut Supérieur Universitaire Catholique de Lubango (ISUCaL) « Mamã Muxima do Toco » ont été inaugurées lundi par le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, et l'archevêque de Lubango, Mgr Gabriel Mbilingi.

L'institut, de 14 salles de classe, a une capacité d'accueillir 1 680 étudiants et dispose de trois laboratoires (agronomie, informatique et physique) et d'une bibliothèque, en plus des services administratifs.

L'institut fait partie du futur Campus universitaire catholique de Lubango, en construction sur une superficie de 147 583 mètres carrés, conçu en 2017 pour être construit en cinq ans.

Le projet de campus est composé des Facultés des Sciences Juridiques, Religieuses et Pédagogiques, Sciences d'Ingénie et Sciences Economiques et Communication, un Centre d'Etudes et de Recherche Scientifiques, des blocs résidentiels académiques, sociaux, des chambres pour étudiants et professeurs, le secrétariat et le rectorat, l'auditorium, la bibliothèque, des laboratoires, des ateliers, champs polyvalents, entre autres.

L'institut, dans sa première phase, dispensera des cours de droit, de journalisme, de pédagogie d'enseignement primaire, de comptabilité et de finance, d'économie et de génie agricole, civil, électrique et électromécanique, design et publicité, de philosophie et de théologie.

La cérémonie d'ouverture, précédée d'une messe d'action de grâce, s'est déroulée en présence des évêques et archevêques de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé et Príncipe (CEAST), en particulier son président, Mgr Filomeno Vieira Dias.

Parlant des valences, l'archevêque de Lubango, Mgr Gabriel Mbilingi a déclaré que l'institut favoriserait la connaissance humaine dans la communauté, car il est destiné à la recherche, à l'apprentissage et à la diffusion de la vérité.

"L'église a toujours montré de l'intérêt pour les écoles, du primaire à l'enseignement supérieur, car l'esprit des étudiants s'ouvre dans ces écoles et ils sont bien formés", a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de Huíla Nuno Mahapi a remercié CEAST pour cette initiative, car l'institution générera une offre de cours plus diversifiée pour les jeunes de la province.

La commune de Toco est située à 35 kilomètres de la ville de Lubango et compte une population estimée à plus de 50 000 habitants.