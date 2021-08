Congo-Brazzaville: Infrastructures numériques - Le Data center de l'ARPCE mis en service

Le centre de données de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a été inauguré à Brazzaville, le 10 août, par le Premier ministre, Anatole Colinet Makosso. Le bâtiment technique abrite essentiellement un Data center, trois centres d'opération réseau, un laboratoire d'homologation des terminaux radio.

Construit sur une superficie de 977,15m2, avec un sous-sol et trois niveaux, le bâtiment technique est censé loger, outre le Data center et le laboratoire équipé d'une cage de faraday, un centre de supervision de trafic voix, un centre de supervision des tractations électroniques et un autre centre contrôle des fréquences.

Le local du Data center, avec une superficie de 86m2 d'après Issongo Kiba, la cheffe de projet, est aménagé de façon à accueillir en pleine charge 28 Racks informatiques. «Le bâtiment est protégé contre l'incendie par un système de détection automatique de fumée et d'alarme avec un réseau complet des robinets d'incendie armés à tous les étages pour l'extinction de feu », a-t- elle précisé.

La construction de cette infrastructure a été le résultat d'un partenariat public-privé. Le chantier ayant duré quinze mois, a expliqué le directeur général de l'ARPCE, Louis-Marc Sakala, a été financé à hauteur de 1,6 milliard FCFA, en grande partie grâce à des prêts auprès des banques et sur fonds propres du régulateur.

« Pour ce qui est du Data center, l'ARPCE s'octroie une plus grande capacité de stockage pour fluidifier les échanges, amplifier et booster l'écosystème numérique national. Il permettra à notre pays de s'insérer durablement à l'ère de la mondialisation soutenue par Internet. Voilà pourquoi, il y sera logé le CGIX, qui est le point d'échange internet du Congo », a clamé Louis-Marc Sakala.

Pour le gouvernement, l'érection de ce module technique de l'agence de régulation offre une « formidable opportunité » de création d'emplois et de services en faveur du secteur public comme le privé. Mieux, « le centre technique vient renforcer l'écosystème numérique national, dans le but de sécuriser le stockage des données électroniques, de mutualiser et de rationaliser des moyens techniques (... ), de valoriser les compétences locales et susciter des vocations numériques », s'est félicité le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo.

De bonnes perspectives

En effet, le premier laboratoire d'homologation des terminaux radio électroniques, l'une des infrastructures mises en service, permettra au pays de certifier les équipements terminaux de communications électroniques entrant sur le territoire national. Sa mission, en clair, est d'attester la conformité de ces équipements à la réglementation, aux normes et aux spécifications techniques inhérentes.

L'ARPCE entend travailler en collaboration avec l'administration fiscale pour le payement électronique des taxes et la direction générale des douanes. « Le labo d'homologation va veiller à l'entrée au Congo d'équipements électroniques de bonne qualité, car la qualité d'équipements utilisés impacte non seulement les services des opérateurs de téléphonie mobile, mais aussi dans certains cas la santé de la population », a ajouté Louis-Marc Sakala.