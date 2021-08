Congo-Kinshasa: Collège Notre Dame d'Afrique - La bibliothèque fait de nouvelles acquisitions

Le musicien Moli Mokelenge a offert, le 5 août, un lot d'ouvrages, sa première pierre à la consolidation de la formation au sein de l'école attachée à la paroisse où il a appris la musique et affermi le talent dont il a fait sa profession.

Il ne fait aucun doute pour le bibliothécaire Fidèle Ossipul, « les livres reçus vont enrichir la bibliothèque ». Car, dans le lot des ouvrages offerts, « plusieurs des titres que j'ai vu me paraissent intéressants, je crois qu'ils vont aussi intéresser les enfants », a-t-il reconnu. « Nous sommes heureux d'avoir de nouveaux manuels et espérons qu'ils vont servir aux enfants. Ils pourront s'y ressourcer, faire des lectures qui seront bénéfiques pour eux » , a-t-il affirmé. Parce que d'ordinaire, a souligné Fidèle Ossipul, « les enfants se contentent des notes que les professeurs leur donnent, ils ne lisent pas les livres.

C'est difficile de les voir venir faire une recherche dans la bibliothèque. Je suis content de voir la variété des ouvrages offerts, j'espère que cela motivera les élèves à fréquenter la bibliothèque ». Les ouvrages donnés paraissent un complément nécessaire au fonds existant. « Quelques manuels, des encyclopédies, des livres de sciences et maths », comme l'a indiqué le bibliothécaire.

Le préfet des études, Godefroid Mukendi, a personnellement présenté le donateur comme « un paroissien de Notre dame d'Afrique » à quelques élèves et professeurs. Puis il a remercié l'artiste, « au nom de la direction du Collège de la paroisse Notre Dame d'Afrique, des élèves et des agents », en présence du bibliothécaire ravi. En effet, le don de Moli Mokelenge est une contribution visant à répondre progressivement à un des besoins du Collège notre Dame d'Afrique, une des écoles de référence de Lemba, la réputée commune des intellectuels de Kinshasa.

Le fonds de la bibliothèque, bien maigre qu'il a pris le parti de commencer à le renforcer, a été diversifié par le lot reçu de ses mains. Du carton déballé dans la bibliothèque du collège, les élèves ont sorti une trentaine de livres. Des manuels scolaires abordant diverses matières: chimie, biologie, grammaire, zoologie mais aussi des atlas et des romans qui manquaient et nécessaires à la formation.

De la musique à l'amour des livres

Confirmant les propos du directeur, Moli a expliqué la motivation de son geste en faveur du collège. « J'ai grandi dans le quartier, j'ai vu l'école naître. Engagé à la paroisse où j'ai appris la musique, maintenant j'évolue comme professionnel. À travers la pratique musicale, j'ai découvert les livres car étant élève, je ne m'y intéressais pas. Adulte, j'ai fait l'université et c'est dans la profession que j'ai vu et compris l'importance du livre grâce à mon mentor Jean Goubald », a dit le chanteur et guitariste au moment du don.

Désormais « adonné à la lecture », il a voulu à son tour en faire profiter les nombreux bénéfices à des plus jeunes. Ainsi, « J'ai demandé et obtenu des livres de certains amis que j'ai pensé les offrir à une école », a-t-il affirmé. Et de préciser que le choix porté sur le Collège Notre Dame n'était pas fortuit. Il a a jouté :« Je me suis dit qu'il était bon de commencer là où j'ai appris la musique. Je suis venu avec ces quelques bouquins, c'est un premier pas. L'on espère avoir plus dans l'avenir de sorte que nous penserons encore à vous ».

Le don de livres « est un geste dont je suis très content pour lequel nous disons notre gratitude au donateur », a dit le bibliothécaire. Savoir que le collège compte trois sections, la biochimie, la littéraire et la commerciale. Le Courrier de Kinshasa a recueilli les avis d'une élève de troisième littéraire que ce don de livres a réjoui. « Les romans seront une raison d'entrer un peu plus souvent dans la bibliothèque, car il m'arrive des fois d'y entrer », a-t-elle dit.