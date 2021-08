Afrique: Maurice-Chine - Création d'un mécanisme pour marquer les 50 ans des relations diplomatiques

communiqué de presse

La mise sur pied d'un mécanisme pour marquer, l'année prochaine, les 50 ans des relations diplomatiques et bilatérales et les liens amicaux entre Maurice et la Chine, a été au centre de discussions, ce matin, à Port-Louis. C'était lors d'une visite de courtoisie effectué par l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, M. Liying Zhu, auprès du ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo.

Dans une déclaration, le ministre Ganoo, a exprimé sa gratitude envers la République populaire de Chine pour le soutien continu de la Chine dans divers secteurs à Maurice y compris le secteur du tourisme. Il a rappelé que pour combattre la pandémie de la COVID-19, la Chine a facilité l'octroi de 500,000 doses du vaccin Sinopharm contre la COVID-19 à Maurice et autres équipements médicaux. Il a ajouté qu'une cargaison de 500,000 doses supplémentaires de ces vaccins est attendue très prochainement.

Le ministre a également parlé des relations bilatérales et diplomatiques qui existent entre les deux pays et qui datent depuis 1972. Il a également évoqué la signature d'un accord de libre-échange entre Maurice et la Chine pour l'octroi d'un taux préférentiel à Maurice sur plusieurs produits sur le marché chinois.

Pour sa part, l'ambassadeur Zhu parlé de la coopération entre la Chine et Maurice et a réitéré le soutien de la Chine dans plusieurs domaines tels : culture ; éducation ; tourisme et finance.

De plus, M. Zhu a souligné que ces priorités demeurent de consolider davantage les relations entre les deux pays et de développer de nouveaux piliers de coopération notamment pour ce qui est du domaine industriel. Dans cette optique, il a ajouté que la Chine apportera son soutien à Maurice pour la fabrication et l'assemblage de produits industriels qui seront éventuellement fourni dans la région et sur le continent africain. Il a également parlé des dossiers internationaux prioritaires tels le changement climatique, et la préservation de l'environnement.