Ile Maurice: Rodrigues - sur la piste des actes filmés en caméra cachée

L'enquête policière sur une affaire de pornographie impliquant des mineurs et des adultes consentants se poursuivent. Il nous revient que la police pourrait s'intéresser à une maison dans la région de Citronelle.

Un des suspects, dit-on, avait l'habitude de louer cette demeure pour des personnes souhaitant avoir de l'intimité. Il n'est pas à écarter que la maison soit truffée de caméras cachées, dit-on, car plusieurs vidéos semblent avoir été enregistrées au même endroit. La police soupçonne que c'est une des façons dont le suspect a pu avoir un grand nombre de vidéos pornographiques sur son portable. Outre des mineurs, des vidéos d'adultes y ont également été découvertes. Parmi les protagonistes, des fonctionnaires. Mais ce sont les images montrant des enfants qui ont choqué le groupe de policiers, qui avaient ouvert l'enquête avant que le dossier ne soit confié à un petit groupe d'enquêteurs pour éviter toute fuite.

Après que cette affaire de pédopornographie a été mise au jour, plusieurs organisations gouvernementales et des associations féminines, ainsi que des écoles, font entendre leur voix. Hers Rodrigues, qui milite pour les droits de la femme, demande aux Rodriguais de dénoncer les actes de pédophilie. Le Rodrigues College organise un forum ce mercredi pour sensibiliser ses élèves. D'ailleurs, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, participera à cet événement. «Nous suivons la situation de Maurice car avec la suspension des vols, nous ne pourrons nous rendre dans l'île. Je suis en contact avec la commissaire Franchette Gaspard-Pierre-Louis et les ONG. Ces enfants ont besoin d'encadrement de psychologues spécialistes de la vie sexuelle, mais il n'y en a pas à Rodrigues. Il faut envoyer ces experts dans l'île», déclare-t-elle. Rita Venkatasawmy se rendra à Rodrigues dès que possible. D'ailleurs, maintientelle, l'Ombudsperson for Children veillera à ce que les enfants aient le soutien nécessaire.

Les ONG et le Rodrigues College organisent une marche vendredi pour non seulement dénoncer les actes des pédophiles dans l'île, mais également pour sensibiliser la population à la grossesse précoce, qui touche un grand nombre de jeunes rodriguaises. Cette marche débutera au stade de Camp-du-Roi à midi.

Pour rappel, cette affaire a éclaté la semaine dernière après qu'un ancien employé de la Mauritius Broadcasting Corporation a porté plainte pour le vol de son portable. La police avait arrêté une fille, mais lors de son interrogatoire, elle a confié avoir pris le portable car il y avait des vidéos d'elle qui y figuraient. En consultant l'appareil, la police a découvert un grand nombre de vidéos indécentes. La police a jusqu'ici arrêté cinq personnes.