Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices s'enfoncent dans la zone rouge

Après leur repli de la veille, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sont apparus de nouveau en baisse à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 10 aout 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,26% à 136,44 points contre 136,80 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a cédé 0,07% à 168,92 points contre 169,03 points la veille.

La valeur totale des transactions a remonté, s'établissant à 633,029 millions de FCFA contre 333,684 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 3,254 milliards de FCFA, s'établissant à 5083,487 milliards de FCFA contre 5086,741 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations s'est élevée à 6767,910 milliards de FCFA contre 6765,470 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 2,44 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 5,57% à 1 800 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 345 FCFA), Compagnie ivoirienne d'électricité (plus 4,41% à 1 775 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,26% à 5 995 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,53% à 8 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Safca Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 570 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 450 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,76% à 2 820 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA) et BOA Benin (moins 2,44% à 4 000 FCFA).